La cultura del giardinaggio è costituita da un vero e proprio “micro universo”, costellato da tecniche, segreti e metodologie che rappresentano qualcosa in continua evoluzione. Anche se appare un “mondo fermo” e talvolta stagnante, le innumerevoli tipologie di vegetali che possono essere curate e fatte crescere nel proprio orto, balcone e giardino garantiscono un importante spazio nel contesto degli hobby. Se siamo intenzionati a piantare semi nel nostro angolo di terreno, fin da subito appare chiaro che ogni tipologia di seme necessita di una cura particolare, quindi è meglio non andare a “casaccio”. Quali sono le migliori varianti di semi da piantare in questo periodo?

Semi da piantare: le migliori idee per il tuo balcone o giardino

Ad oggi esistono tantissime varietà di semi di fiori e piante che con un po’ di cura possono dare grandi soddisfazioni. Si ha la tendenza a preferire le piante da fiore, che sono quelle più esteticamente appaganti.

Tra le migliori varietà spiccano quelle conosciute come i semi di fragola, che se piantati in primavera o inizio estate possono sviluppare frutti in pochi mesi, ma anche calendula, una pianta che sviluppa un fiore dall’aspetto caratteristico, utilizzato anche in erboristeria. Ottime idee anche i semi di petunia e zinnia, tutte tipologie che fioriscono molto bene lungo almeno fino a settembre-ottobre.

I semi sono venduti prevalentemente in buste sigillate, così da preservarne la freschezza e l’integrità. Oltre a controllare l’integrità della confezione (spesso realizzata in carta), è consigliabile fare la prova dell’acqua. Ogni bustina deve recare obbligatoriamente la data di scadenza, esattamente come per il cibo.

Basta mettere tutti i semi in un contenitore pieno d’acqua e verificare quelli che restano sul fondo e quelli che invece restano in superficie. Questi ultimi sono stati già “resi meno efficaci”, in quanto i “buoni” sono quelli che vanno a fondo, e vi restano.