Pulire la casa è molto importante, soprattutto per garantire la salubrità degli ambienti in cui si vive. Ovviamente però bisogna fare molta attenzione ai detersivi che si usano, dato che alcuni sono molto tossici e possono provocare problemi di salute.

Alcuni detersivi in commercio sono tossici e usarli tutti i giorni può essere dannoso per il proprio organismo. Infatti, l’Environmental Working Group statunitense ha realizzato una specie di lista per classificare i detersivi peggiori per la pulizia della casa. Questa lista va in base agli effetti e ai danno che possono provocare alla salute.

Con questa classifica, si cerca di avvertire tutti su la tossicità di questi prodotti, che sono molto pericolosi e hanno effetti collaterali che possono portare a sviluppare delle malattie come il cancro, la cecità, l’asma e altre patologie gravi. Vediamo quindi quali sono i prodotti più dannosi e perché.

Allarme detersivi: sostanze tossiche nei flaconi, ecco come evitarli

Partiamo con il Simple Green, cioè uno spray detergente per tutte le superfici. Si è scoperto che che contiene 2-butossietanolo, che sarebbe un solvente irritante per gli occhi e assorbito dalla pelle, può danneggiare i globuli rossi.

Abbiamo poi Spic e Span, cioè detersivo utile per detergere le superfici. Esso contiene nonylphenol ethoxylate, che ha un potere tossico per l’ambiente e può contaminare anche le acque.

Mop & Glo, è un liquido per pavimenti che ha come ingrediente anche un solvente chiamato DEGME (dietilenglicolemonoetiletere) e l’Unione Europea pensa che possa danneggiare addirittura il feto.

C’è poi il Glade, il quale è molto diffuso anche in Italia, è uno tra i profumatori di ambienti il cui uso eccessivo può anche rivelarsi mortale.

Il Comet, in Italia si trova come Vim, è un detergente in polvere che ha ben 146 differenti sostanze chimiche. Le sostanze chimiche più gravi sono quelle che portano ad asma, cancro e malattie del sistema riproduttivo come la formaldeide, il benzene e il cloroformio.

Poi ci sono anche i prodotti per la pulizia del forno, come il nostro Fornet. Questi prodotti contengono sostanze dannose e quindi si consiglia di non farne uso, ma si usare dei rimedi naturali, che sicuramente non fanno male.