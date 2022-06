Le creme solari come sappiamo rappresentano i cosmetici estivi per eccellenza e non dovremmo mai farne a meno in casa nella stagione calda (estate) e principalmente in nessuna borsa da mare. La protezione solare ci soccorre, insieme ad un’esposizione al sole responsabile, a proteggere la nostra pelle dalle radiazioni ultraviolette emesse dal sole.

In effetti per prodotto solare si intende “un qualsiasi preparato, crema, olio, gel, o spray, indirizzato ad essere posto in contatto con la pelle umana al fine riservato o principale di proteggerla dai raggi UV assorbendoli, allontanandoli oppure tramite rifrazione.”

Allarme protezione solare: queste nella lista NON fanno bene alla salute

Gli esperti della Food and Drug Administration (FDA), l’ente amministrativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha condotto uno studio per specificarese quattro principi attivi (avobenzone, oxybenzone, octocrylene ed ecamsule), che troviamo in moltissimi prodotti solari, vengano assimilati nella circolazione sistemica una volta applicati.

Questi quattro elementi fanno parte di una fascia di componenti già presi di mira da parte delle autorità americane. Questi ultimi hanno fatto delle indagini accurate. Da questo studio è uscito che questi quattro principi attivi sostano in circolo nel corpo per almeno 24 ore dopo l’utilizzo. La loro concentrazione nel sangue continua ad aumentare man mano che l’uso goornaliero continua.

L’avobenzone è impiegato all’interno di rossetti, creme, prodotti solari e altri cosmetici. É in grado di assorbire i raggi ultravioletti in un’ampia gamma di lunghezze d’onda. Però, essendo un ingrediente diluibile, quando l’avobenzone entra in contatto con l’acqua forma dei composti organici tossici per l’organismo. L’oxybenzone è un prodotto organico usato specialmente come foto stabilizzatore all’interno di protezioni solari e protegge la pelle dai danni provocati dai raggi UV. È però provato che l’oxybenzone ha un’elevata capacità di spingersi nella cute, stimolando la produzione di radicali liberi, possibili cause di tumori. L’ecamsule è un composto organico che é aggiunto a molti prodotti solari per filtrare i raggi UVA. Ha poco assorbimento percutaneo e piccoli effetti sistemici, quindi è relativamente sicuro. Infine per l‘octocrylene sembra che sia agevolmente assorbito dalla pelle, stimolando la produzione di radicali liberi. Insomma bisogna proteggere la propria pelle ma anche stare attenti a quali prodotti utilizzare.