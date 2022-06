Le bugie rappresentano un vizio di forma accettato: fin dalla giovanissima età veniamo educati sia dal contesto sociale che dai nostri parenti che dire le bugie è morlamente sbagliato, oltre a portare conseguenze non propriamente gradevoli. D’altro canto, nessuno dice sempre la verità, e modificarle la realtà a nostro piacimento sopratutto quando ci troviamo in difficoltà appare come un’opzione spesso percorribile o che comunque prendiamo in considerazione. Esistono bugiardi e bugiardi: in questo articolo prenderemo in esame i “peggiori”, ossia coloro che utilizzano le menzogne nella maniera peggiore possibile.

Attenzione, ecco i peggiori bugiardi dello zodiaco. Lo sapevi?

Capricorno

E’ difficile da “scoprire” come bugiardo perchè preferisce adottare un modus operandi passivo. In sostanza più che creare storie, preferisce omettere parti della verità e quindi lasciando agli altri gli oneri dell’interpretazione. Questo appare ovviamente qualcosa di eccessivamente “sottile” e non propriamente onesto.

Vergine

Non è un buon bugiardo nel senso che per preparazione mentale e propensione vera e propria, preferisce non dire bugie. Però quando è “costretto” a farlo, solitamente sviluppa un vero e proprio schema di fatti più o meno verosimili così da rendere il tutto più credibile. Alla fine tende a credere alle proprie menzogne, o quasi.

Gemelli

Dice così tante bugie che spesso anche lui fa confusione tra ciò che è vero e ciò che non lo effettivamente è. Gemelli non sembra “sforzarsi” quando racconta le menzogne, ecco perchè è difficile definirlo con precisione. Chi conosce a fondo un Gemelli sa che tutto può essere completamente falso o totalmente vero.