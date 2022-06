Nella cultura umana l’atto del perdono viene considerato fin dalle culture più antiche come qualcosa di estremamente positivo e “nobile”, perchè sostanzialmente va contro ai più naturali istinti, che vedono gli esseri umani “reagire” in modo spesso vendicativo a fronte di torti subiti. Alcune persone non riescono a mettere da parte il principio e l’orgoglio e restano fortemente legate al concetto di “mai perdonare”, ma altre comprendono i fattori che possono portare una determinata condizione ad essere perdonata. Quali sono i segni zodiacali che perdonano più facilmente?

Conosci i segni che perdonano facilmente? Ecco i primi 3

Ariete

Ariete deve controllare sempre il proprio impeto essendo un impulsivo e rappresentando un tipo di personalità che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. E’ allo stesso tempo un acuto osservatore e personalità sensibile ecco perchè anche se è stato deluso da qualcuno, non si fa problemi ad immedesimarsi nei panni del “traditore”, perdonandolo seppur dopo un po’ di tempo.

Capricorno

Sa perdonare ma deve prendere in esame tantissimi fattori che possano portarlo a credere che la fiducia che ha riposto in qualcuno non è stata completamente sprecata. In questo caso subentra l’orgoglio personale che prova a farlo apparire come un “duro”, ma alla fine Capcirono cede il più delle volte.

Leone

Sembra passare sopra a qualsiasi forma di problema e anche un tradimento rappresenta qualcosa di non così inaccettabile, a patto di comprenderne le eventuali ragioni. La peculiarità del Leone è che anche se perdona, difficilmente dimentica ed è un fattore da tenere a mente.