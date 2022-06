Il contesto delle criptovalute pur essendo nato poco più di un decennio fa con il primo sviluppo di Bitcoin, è oramai parte del contesto economico ma anche sociale in generale, rappresentando una delle opportunità di investimento più diversificate presenti. Rispetto alle valute tradizionale che hanno una struttura interconnessa con i governi e le banche centrale, le crypto sono completamente decentralizzate e il valore viene determinato esclusivamente in base alla richiesta e all’offerta delle valute in questione. Il ruolo di Crypto.com è stato fin dal principio molto importante: si tratta di una struttura sviluppata alcuni anni fa e che funziona attraverso un’app, ma che rappresenta una concreta possibilità di investimento e gestione con le criptovalute. Quali sono le criptovalute da “tenere d’occhio” attraverso la Crypto.com?

Crypto.com, ecco le criptovalute più promettenti: “attenzione”

Crypto.com utilizza fin dal principio una propria valuta denominata CRO, che viene utilizzata per scambiare e gestire l’intero contesto. Questa, esattamente come ogni forma di token può rappresenta una buona fonte di investimento proprio perchè inerente al servizio stesso, particolarmente diffuso e considerato affidabile.

Cardano rappresenta una buona possibilità promettente per il futuro: anche se nel corso degli ultimi mesi è “crollata” come valore, il recente aggiornamento che ha modificato il sistema interno, definito “Vasil hard-fork” che ha migliorato l’efficienza dell’intera struttura.

Altra criptovaluta già conosciuta ma che opera nel contesto dei mondi virtuali è Decentraland, una delle prime criptovalute legate al concetto di metaverso, oggi molto comune grazie all’implementazione di questo concetto da parte di Meta. Anche in questo contesto negativo in senso generale per tutte le criptovalute, investire su Decentraland potrebbe essere una buonissima idea in quanto il supporto, così come le capitalizzazioni continuano ad aumentare.

Da tenere d’occhio anche “l’epopea” di Avalanche, particolarmente ambiziosa perchè fortemente incentrata sull’efficienza della propria struttura. E’ stata tra le poche crypto “emergenti” a non patire una flessione particolare.