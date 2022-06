Siamo tutti o quasi, alla ricerca di personalità in grado di potersi “guadagnare” senza problemi la nostra fiducia. E’ sostanzialmente nei periodi di difficoltà che siamo portati ad aspettarci un supporto da queste personalità. L’affidabilità viene percepita anche come “coerenza” vera e propria ma comprende anche un’importante apporto di generosità, che traspare con regolarità. Secondo lo zodiaco i seguenti segni, legati a personalità maschili, sono considerabili “naturalmente affidabili”. Quali uomini sono?

Ecco gli uomini più affidabili secondo lo zodiaco. Lo sapevi ?

Capricorno

Non ama particolarmente chi si definisce in maniera positiva e poi nel concreto “non rende”: l’uomo Capricorno è un profilo molto concreto che quando serve, è sempre pronto ad ascoltare e dare una concreta mano. Ha un senso della famiglia molto sviluppato ed è un amico fidato, non sempre “fisicamente presente” ma quando è richiesto il suo supporto, si fa trovare.

Bilancia

Hanno un conctto di lealtà e senso del dovere molto sviluppato, che è percepibile al 100 % nelle sue azioni più che nelle parole: Bilancia costituisce un carattere che non riesce e non vole sottrarsi alle proprie responsabilit di amico, partner e compagno. Quando c’è bisogno di lui, non si fa assolutamente pregare.

Pesci

Sempre un po’ con la testa tra le nuvole ma estremamente concreti a fronte delle necessità, Pesci si prodiga come può anche nelle condizioni di emergenza e non fa pesare eventuali aiuti che è pronto ad elargire in base alla propria disponibilità. E’ anche un ascoltatore partecipe ed interessato, che sa assolutamente come far sentire bene gli altri.