Ecco i fiori viola più belli per il tuo terrazzo: ecco l’elenco

Se sei un amante dei fiori viola sei fortunato perché ne esistono in molte varianti differenti che crescono in ogni stagione dell’anno. Il viola simboleggia la spiritualità e quindi è un chiaro riferimento all’introspezione. Molte persone si riflettono sul colore viola trasmettendo o ricevendo messaggi di profondità che arrivano direttamente dall’inconscio.

Per questi motivi amano circondarsi di fiori che riportino la tonalità viola e ne possono scegliere diverse varianti sia di piccole dimensioni che di tipo rampicanti. Ce ne sono tantissime varietà anche selvatiche e rupestri che crescono nei campi incolti o nei terreni arati da poco. Forse la natura ci vuole dire che ognuno di noi deve ricercare una certa spiritualità e intimità?

Fiori viola da terrazzo

Di seguito ti lascio una lista dei fiori viola che possiamo mettere sui nostri terrazzi perché fungono da meravigliose piante ornamentali. Sono ben visibili e fra queste ci sono alcune varianti (come il glicine) che possono diventare anche molto grandi. Nel terrazzo di casa tua, grande o piccolo che sia, puoi posizionare:

astro marino;

passiflora;

clematide;

glicine.

L’astro marino ha una corolla che ricorda quello delle margherite africane come grandezza. I fusti possono raggiungere un’altezza di 30 centimetri per cui possono essere messi sui davanzali o sui balconi. Nel terrazzo possiamo mettere l’astro marino sopra una campana così da essere visibile qualora lo spazio risultasse in qualche modo coperto.

La passiflora è una bellissima pianta rampicante che, durante la fioritura, presente delle inflorescenze viola all’esterno e bianche all’interno. I fiori sono molto delicati e piuttosto appariscenti. Non hanno alcuna profumazione ma esteticamente sono molto gradevoli. Fiorisce in estate e la pianta viene usata da completamento alle recinzioni.

La clematide è un’altra pianta rampicante che viene usata più spesso per i pergolati o gli archi. Crea una sorta di entrata in paradiso proprio in seno alla particolare conformazione dei fiori che richiamano le stelle. I petali sono suddivisi in 5 punte di un viola acceso e sono dei punti luce davvero inaspettati fra il fogliame verde.

Il glicine fa la sua comparsa in primavera e richiama la bella stagione. Si può trovare in piccoli alberelli o in piante molto grandi capaci di creare un complesso di inflorescenze molto ampio. Donano un aspetto quasi fiabesco alle abitazioni grazie alle collane di fiori cascanti che paiono sospesi in perenne equilibrio nel cielo.

I fiori viola più selvatici

Esistono delle varianti di fiori viola più piccole come le viole del pensiero, le mammole, l’erba trinità e il crocus. Si possono tenere in un vaso o piantare in giardino. Sono piuttosto selvatiche quindi si possono vedere crescere nei campi incolti durante la stagione primaverile. Di solito, non richiedono una grande attenzione e resistono molto bene agli sbalzi di temperatura.

Dei fiori viola compaiono anche in due piante aromatiche molto comuni: il rosmarino e la salvia. La loro fioritura è prevista da marzo a ottobre per il rosmarino, il mese di maggio è invece riservato per la salvia. Per terminare non possiamo non citare i lampascioni e la bardana: due inflorescenze viola davvero particolari.