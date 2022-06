In un mondo sempre più frenetico è senza dubbio raro trovarsi di fronte una personalità che non si lascia coinvolgere da questa forma di frenesia collettiva che condiziona numerosi aspetti della nostra vita. Essere impulsivi rappresenta in molti casi la voglia e la tendenza di prendere decisioni più in fretta possibile, mentre i pacati costituiscono l’opposto in quanto a modo di comportarsi. Sempre placidi e ragionativi, non si lasciano mettere fretta e frenesia da nessuno (o quasi). Quali sono i segni tradizionalmente considerati meno impulsivi, o meglio i più pacati in assoluto?

Ecco i segni più pacati dello zodiaco. Sai quali sono?

Vergine

Non per scelta, ma Vergine è naturalmente portato ad analizzare ogni evenienza e possibilità. E’ un profilo analitico e profondamente condizionato (talvolta addirittura ossessionato) dal prevedere cosa accadrà. Ecco perchè naturalmente spicca per pacatezza ed una scarsa impulsività, semplicemente non è “portato” per questa via. Solo quando è profondamente adirato perde un po’ il controllo.

Capricorno

E’ un “finto impulsivo”, ciò significa che la maggior parte delle proprie azioni e pensieri viene opportunamente e quasi intenzionalmente filtrata dalla propria mente. Capricorno è un vulcano tenuto sempre a bada dalla propria razionalità ecco perchè senza sforzi eccessivi riesce nella quasi totalità dei casi a mantenere il controllo.

Scorpione

Anche Scorpione non nasce “nativamente” pacato, ma impara molto presto che semplicemente conferendosi “un’apparenza controllata” questo favorisce una buona impressione sugli altri. Anche se pacato da l’impressione di voler “scattare” in tutti i casi. Questo tratto conferisce un fascino particolare allo Scorpione.