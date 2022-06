Una personalità instabile denota scarso autocontrollo delle proprie azioni ma anche e sopratutto delle emozioni. E’ praticamente impossibile identificare cosa renda una persona instabile in poco tempo, in quanto le motivazioni possono essere complesse e piuttosto diversificate. Per quanto riguarda il contesto femminile è ancora più difficile, in quanto la complessità aumenta, e anche in tono dispregiativo sono proprio le donne ad essere considerate instabili. Alcuni segni zodiacali sembrano manifestare una tendenza sensibilmente più alta rispetto ad altri segni. Quali sono le donne più instabili secondo lo zodiaco?

Ecco le donne più “instabili” secondo lo zodiaco. Le conosci?

Gemelli

Sono decisamente imprevedibili ma anche instabili: due aspetti correlati, facce della stessa medaglia, la donna Gemelli più volte non prova neanche a trovare una sorta di limite mentale a questa tendenza umorale. Semplicemente, va accettata così: alcune volte piccolezze la fanno cambiare caratterialmente e altre volte no.

Acquario

E’ volubile e sensibile, riescono a mutare la propria opinione anche in modo piuttosto netto nel giro di pochi istanti, semplicemente perchè la loro mente funziona così: prende in esame una serie di ipotesi e “calcoli” e fa una teoria, che viene “spacciata” per convinzione. Pochissime cose rappresentano “punti fermi” per Acquario, un segno decisamente instabile.

Sagittario

E’ l’instabile “evidente”, ossia quella che manifesta questa tendenza in maniera decisamente evidente ed importante, quasi volendo sottolineare il proprio status. Sagittario non “ama tenersi dentro” niente e ciò appare evidente anche a distanza di poche ore dal primo incontro. La loro instabilità sembra quasi “volontaria”, più che istintiva.