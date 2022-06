Il condizionatore non è semplicemente un elettrodomestico “utile” per mantenere una temperatura regolare e asciutta all’interno di un contesto come può essere quello di una casa o un ufficio, ma nei mesi più caldi rappresenta una sorta di “necessità” in tutto e per tutto, al punto che a seguito delle restrizioni parziali dovute alla limitazione di consumo di energia elettrica, sono stati sviluppati dei limiti legati alla tempratura ed alla “potenza” di questi apparecchi in vista della bella stagione. Anche se le ultime generazioni di condizionatori sono rappresentate da elettrodomestici all’avanguardia, si tratta comunque di strumenti che necessitano di una manutenzione a cadenza regolare, come la pulizia. Cosa succede se non si provvede a pulire preventivamente i filtri?

Filtri del condizionatore: cosa succede se non li pulisci? Attenzione

Un condizionatore sporco costituisce non solo un contesto di scarsa efficienza ma anche un possibile rischio per la salute. Sopratutto per quanto riguarda apperecchi di una certà età infatti, i condizionatori possono essere veicolo di muffe o altri microoragnismi che se non opportunamente “trattati” con il giusto tempismo, possono portare a conseguenze debilitanti anche gravi. Per la pulizia dei filtri dei condizionatori si possono adoperare degli spray appositi ma nella maggior parte dei casi è sufficiente della comune acqua e sapone. Generalmente si provvede alla pulizia dei filtri prima dell’utilizzo, generalmente in primavera o all’inizio dell’estate e bisogna procedere almeno una volta al mese in caso di utilizzo costante. Filtri sporchi comportano un maggiore dispendio di energia, una maggiore quantità di carbonio (e quindi di inquinamento) e costituire veicolo per muffe e germi di vario tipo: il più famoso è sicuramente quello della legionella, che rappresenta un rischio anche mortale: si tratta di un batterio che si sviluppa in particolare nei ristagni d’acqua. Anche se è decisamente più raro da riscontrare nei condizionatori di uso domestico, esistono altre forme di muffe che possono portare a reazioni allergiche, malessere, irritazione di pelle e occhi e un senso di spossatezza diffuso.