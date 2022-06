I cani e i gatti sognano? Scopriamo la verità: lo studio

Vi è mai capitato di osservare il vostro animale mentre dorme, avere quelle reazioni “istintive” e involontarie da parte dei muscoli? Cosa sta accadendo in quel momento? Ebbene, molto probabilmente il vostro amico peloso sta solo sognando. A quanto pare non siamo gli unici a sognare; secondo la scienza, infatti, anche gli animali lo fanno o almeno alcuni di loro tra cui cani e gatti.

Le caratteristiche

La ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato che anche cani e gatti, e in generale tutti gli animali a sangue caldo, sono caratterizzati dalla cosiddetta fase REM (Rapid Eye Movements, ossia “rapidi movimenti degli occhi”), che corrisponde al momento durante il sonno in cui la mente sogna Anche i cani sognano durante la fase REM del sonno, poiché i livelli di attività cerebrali sono molto elevate: a riprova di ciò, da notare il movimento rapido dei bulbi oculari sotto le palpebre, che possono essere chiuse o semichiuse. Nell’uomo questa fase dura circa un’ora e mezza a notte, nel cane due ore abbondanti e nel gatto può addirittura arrivare a tre ore e mezza.

Possono sognare i padroni?

Con ogni probabilità, esattamente come gli umani, anche i nostri animali sognano esperienze o situazioni legate alla vita reale e, quindi, dato che la maggior parte delle sue giornate si svolgono insieme al suo proprietario. Ad esempio, secondo una teoria dell’università di Harvard, i cani sono talmente tanto legati ai loro proprietari, da non volersene separare neppure quando dormono. I riflessi involontari del suo corpo dormiente manifestano semplicemente le azioni che si svolgono nel sogno: così ad esempio, se sta sognando di passeggiare, ecco che le sue zampe si muoveranno; o ancora, se sogna di abbaiare contro un altro cane, allora ascoltando i versi che emette, sembrerà di sentirlo abbaiare o lamentarsi.

Cosa sognano quando piangono?

Innanzitutto è essenziale sapere che, mentre noi umani ci lamentiamo soltanto quando stiamo vivendo un incubo, per i cani ogni tipo di sogno provoca tremori e guaiti che assomigliano ad un pianto. Inoltre, non possiamo avere la certezza di ciò che effettivamente stanno sognando. Alcuni provano angoscia quando si ritrovano rinchiusi in uno spazio angusto; altre volte invece, le lacrime al posto che di paura potrebbero essere di gioia: magari il vostro peloso sta solo sognando di correre in libertà al parco. Non cedete all’istinto che vi spinge a svegliarlo per farlo smettere perchè è l’azione più sbagliata che potreste ritrovarvi a prendere. Un cane svegliato di colpo potrebbe reagire male e arrivare a mordervi, come difesa nei confronti di chi ha disturbato il riposo tanto agognato.