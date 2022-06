Il concetto legato alla generosità è ovviamente uno dei più nobili e genuini in assoluto: la tendenza a “elargire” agli altri risorse ma anche il proprio tempo, e la propria disponibiltà denota nobiltà d’animo, senso morale ed altruismo. Anche se esistono persone che “fingono” un sincero modo di comportarsi generoso, solitamente basta poco per “smascherarle”. Il vero generoso infatti lo è in modo puro, e prova un grande senso di soddisfazione semplicemente agendo in questa maniera. Analizzando il mondo femminile, sono sopratutto alcune le personalità più generose: ecco le donne che maggiormente manifestano questo animo generoso.

Le donne più generose di tutte! Clicca e scopri quali!

Bilancia

Non è per forza sempre al centro dell’attenzione, anzi preferisce mantenere un profilo basso quasi sempre, ma la donna Bilancia è esattamente dove deve essere quando c’è bisogno di lei. Considera l’egoismo e l’indifferenza due veri “mali” del genere umano, e non concepisce come le persone possano anche non essere generose. Sempre pronte ad aiutare chi incontrano in caso di bisogno.

Cancro

Interpreta il ruolo, non voluto, della “spalla sulla quale piangere”. Amica, compagna e confidente molto affidabile, la donna Cancro è dotato di un’animo sensibile ed irrequieto che palesa con regolarità. Niente la riempie di gioia come aiutare qualcuno, perchè la fa sentire “parte di uno scopo”.

Leone

“Rumorosa” ed ingombrante, tuttavia sa come rendersi utile. E’ una personalità aperta, solare e generosa, discorso che “vale” sopratutto per il contesto femminile che è anche piuttosto empatico ed espansivo. Concretamente non concepisce come possano esistere personalità diverse dalla propria.