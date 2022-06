Quali gatti sono meno affettuosi: ecco lo studio che lo rivela

Ogni gatto ha una sua personalità. Tutti i gatti domestici instaurano un legame con il proprietario, ma è innegabile che alcune razze siano più diffidenti per natura. Si tratta di animali la cui fiducia va guadagnata con grande fatica, anche se una volta ottenuta si viene ripagati degli sforzi fatti. Ma scopriamo quali gatti sono meno affettuosi.

Blu di Russia

Il blu di Russia è uno dei gatti più belli che esistano, con il suo colore tradizionale blu, che deve essere intenso con tonalità chiara e gli occhi a mandorla, leggermente obliqui e ben distanziati uno dall’altro esclusivamente di colore verdi. Purtroppo però dobbiamo inserirlo tra le razze di gatti che si mostrano meno affettuosi e più distaccati, in quanto non si tratta di un animale espansivo ma il suo pregio è la tranquillità. Ama stare per conto suo, preferisce circondarsi di una totale calma e silenzio. Il Blu di Russia possiede addirittura un atteggiamento che possiamo definire pressoché nobile ed aristocratico.

Gatto Egeo

Il Gatto Egeo nasce in Grecia, precisamente nelle Isole Cicladi, è l’unica razza originaria delle terre greche e anche una delle più antiche oltre che naturali. Questa razza felina ha sempre vissuto allo stato selvatico imparando a sopravvivere indipendentemente dall’uomo. Il suo pelo è medio-lungo, morbido con effetto seta, generalmente bicolore o tricolore. Il gatto Egeo è una di quelle razze di gatti che si mostrano meno affettuosi. Ama stare da solo, non cerca le persone e ha bisogno dei propri spazi, soprattutto all’aria aperta.

Gatto Europeo

Il gatto Europeo è un gatto dal pelo è normalmente corto e lucido di colore soprattutto scuri, anche se la varietà più nota è quella con il mantello tigrato. Possiede gli occhi di forma rotonda, disposti leggermente in obliquo, per lo più di colore marrone-scuro. Ha una personalità indipendente e poco incline a scatti di effusione. Questo gatto ha mantenuto un lato selvatico del carattere che lo vede impegnato alla caccia di piccole prede quasi tutto il giorno. Ama poter uscire all’aperto e mantenere la sua indipendenza, non tende a scappare ma potrebbe allontanarsi di molto.

Gatto Soriano

Il Soriano è gatto dal pelo corto di diversi colori: nero, bianco, blu, rosso, crema, striato, tigrato, a due o tre colori. Una caratteristica tipica è l’abbinamento del colore degli occhi, rotondi, al colore del mantello. E’ il gatto che esprime appieno tutta l’indipendenza tipica dei felini. Ama isolarsi e restare in disparte, in silenzio nella calma più assoluta. Mai disturbarlo mentre dorme, poiché potrebbe reagire molto male. In particolare non sopporta essere preso in braccio, mentre stranamente con i bambini si mostra molto tollerante.