Ragnetti rossi: ecco i trucchi per allontanarli dalle piante

I ragnetti rossi che vediamo sulle foglie delle nostre piante non appartengono alla famiglia delle aracnidi ma sono degli acari. Purtroppo, sono degli elementi piuttosto insidiosi perché vanno a rubare la linfa dalla pianta e provocano quei puntini gialli sulle foglie che indicano il furto appunto della sostanza vitale.

Si presentano in estate, favoriti dal calore del clima e dall’umidità e subito si stazionano sulle foglie che riescono a rilasciare una sensazione di freschezza. Inoltre, sono del cibo succulento perciò una volta insidiatesi non hanno alcun motivo per andarsene. Quando vediamo apparire una fitta rete quasi invisibile tra gli steli, i fusti e le foglie delle nostre piante significa che hanno già iniziato un attacco ben pronunciato.

Se li vediamo passeggiare nei muri, non dobbiamo occuparci di loro perché possono svolgere anche una funzione salutare in quanto si cibano di uova di altri infestanti. Il problema si presenta quando invadono le nostre piante. In quel caso non possiamo più fare finta che non esistano ma anzi dobbiamo intervenire subito.

Ragnetti rossi: questi sconosciuti

Come abbiamo detto, i ragnetti rossi vivono nelle nostre piante ornamentali ma non disprezzano neanche gli ortaggi e la verdura presente nei nostri orti. È considerato l’acaro nemico delle coltivazioni di soia perché crea dei puntini che rendono il legume pressoché inutilizzabile soprattutto se subisce l’attacco in fase di crescita e sviluppo.

Il loro habitat ideale sono le foglie poste più in basso, sia nelle piante ad alto fusto, sia in quelle posizionate a terra. In questo modo riescono a raggiungere i baccelli al fine di cibarsene solo che così ne compromettono lo sviluppo, bloccando di fatto la crescita. Alle foglie provocano, invece, danni minori ma che possono portare a lungo andare alla perdita del sistema fogliare soprattutto se si sposta da una posizione all’altra. Le foglie appaiono di colore giallastro e poi diventano marroni fino a seccarsi.

Come allontanare gli acari infestanti dalle nostre piante

L’unico modo che abbiamo per allontanare i ragnetti rossi dalle nostre piante è quello di tenere sotto controllo l’umidità. Gli acari odiano l’acqua e questa scoperta volge a nostro favore. Per cui ciò che dobbiamo fare è annaffiare spesso le piante così da assicurare un ambiente umido e poco confortevole.

Se la pianta infestata dai ragnetti rossi non è amante dell’eccesso di acqua dobbiamo procedere a pulire le foglie. Possiamo creare una miscela composta da acqua e macerato di ortica. Oppure una versione più semplice e veloce a base di acqua e peperoncino di cayenna. Basterà miscelare i due ingredienti e poi spruzzarli sulle foglie così da uccidere gli acari infestanti.

Qualora la pianta fosse in piena fioritura potremmo rischiare di rovinare i fiori. Dovremo, dunque, armarci di pazienza e procedere a pulire foglia per foglia con una delle due soluzioni create. Solo in questo modo potremmo proteggere le nostre piante ornamentali. Mentre quelle di grandi dimensioni dovranno essere spruzzate con un contenitore adatto ai fertilizzanti al fine di raggiungere le foglie almeno fino a metà pianta. Di solito, più in su non vanno.