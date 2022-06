Con l’approssimarsi dell’estate e con l’impatto del sole che diventa sensibilmeente più frequente e costante nelle nostre giornate, visto che solitamente questo termine viene utilizzato in contesti legati alla spiaggia: un’esposizione troppo prolungata oppure effettuata senza un’adeguata protezione può portare alle cosiddette scottature, ossia vere e proprie ustioni che influenzano l’epidermide e che possono essere classificate con delle “gradazioni” in base alla gravità della stessa. Qualsiasi tipo di ustione che riguarda la nostra epidermide viene chiamata solitamente scottatura, anche quelle che possono palesarsi in cucina, vicino ai fornelli. Se tutti ci siamo scottati almeno una volta, bisogna sempre provvedere a reagire in modo corretto, ecco cosa fare e sopratutto NON fare in caso di ustioni.

Scottature: cosa NON fare mai in caso di ustioni, parla l’esperto

Questo perchè ogni caso è a se, una scottatura anche apparentemente lieve può lasciare segni se non opportunamente trattata a dovere e anche i rimedi più tradizionali in alcuni casi non si rivelano affatto efficaci, anzi possono essere deleteri.

Se ci troviamo di fronte ad una scottatura bisogna in primis immergere prima possibile e a lungo la parte ustionata in acqua fresca corrente, e continuare per almeno 10 minuti o finchè il dolore non si sarà attenuato. Opportuno rimuovere delicatamente eventuali gioielli e oggetti solidi e tracce di vestiti se questi non risultano essere “attaccati” alla parte ustionata. Quando il dolore si sarà affievolito bisogna coprire la zona ustionata con una garza sterile o stoffa di cotone ben pulita e bagnata, senza fare alcuna pressione.

Non bisogna assolutamente applicare ghiacchio, ne effettuare alcun tipo di “strofinamento” della pelle, e non utilizzare mai i rimedi “della nonna”, quindi olio, pomodori, dentifricio. Evitate anche il contatto con pomate e soluzioni disinfettanti e non forare le eventuali bolle che possono essersi sviluppate, visto che sono veicolo di possibile infezione. Infine, non rimuovere gli indumenti rimasti attaccati alla lesione, che potrebbero peggiorare lo stato del danno.