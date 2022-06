Gli escrementi dei piccioni sono una minaccia per la nostra sicurezza. Il piccione è presente in ogni città e provoca dei problemi alla popolazione urbana. Infatti, rompe i sacchetti della spazzatura per cercare cibo e nidifica su grondaie e balconi. I loro escrementi sono nocivi e rappresentano un problema igienico-sanitario.

Il guano, cioè la sostanza che si genera dalla decomposizione degli escrementi dei piccioni, contiene parassiti e agenti patogeni. Quindi, può provocare malattie come salmonellosi, ornitosi, borrelliosi, encefalite e addirittura tubercolosi.

Oltre a ‘sporcare’ la città, il guano rilascia nell’aria batteri che si disperdono nei parchi, nelle strade e in altri luoghi pubblici, e quindi vanno a contaminare oggetti e cibo. C’è da dire anche che, il guano va a rovinare anche balconi ed edifici, dato che ha un potere corrosivo. Vediamo quindi come rimuovere questi escrementi nel modo giusto.

Stop escrementi di piccione sul balcone: rimuovili senza prodotti tossici

Innanzitutto, prima di iniziare la pulizia dobbiamo proteggerci, quindi bisogna usare dei guanti monouso, un camice protettivo, delle scarpe chiuse e una mascherina. La mascherina ci serve per evitare di respirare le polveri costituite dagli escrementi ormai secchi.

Per cominciare la pulizia, ci occorre un raschietto in metallo, una spazzola, dell’acqua calda e bicarbonato di sodio. Ovviamente ci sono anche prodotti chimici che si potrebbero utilizzare, ma è meglio evitare dato che sono inquinanti e possono nuocere alla salute.

Iniziamo con il raschiamento degli accumuli più grandi. Dobbiamo però fare attenzione a non danneggiare il materiale e di non sollevare troppa polvere, la quale è dannosa per il nostro organismo. Usiamo più la scopa con la paletta, per raccogliere il tutto e metterlo in un sacchetto.

Andiamo ora ad inumidire i residui con dell’acqua calda, lasciamo agire per qualche minuto e poi andiamo a spazzolare forte con una spazzola a setole dure. Si può aggiungere anche dell’olio di gomito, così da rendere la cosa un po’ più facile.

Se i residui non vanno via, dopo l’acqua calda, aggiungiamo il bicarbonato di sodio e lasciamolo agire per mezz’ora, così da rimuovere le macchie con facilità. Risciacquiamo il tutto e il gioco è fatto.