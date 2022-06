Bisogna sempre cercare di allontanare le vespe dato che possono essere pericolose soprattutto in caso di ipersensibilità a queste punture. Si può infatti verificare anche la shock anafilattico, che può portare anche alla morte soprattutto si è attaccati da tante vespe.

Inoltre questi animali sono molto combattivi, ciò significa che possono pungere più volte, dato che non perdono il pungiglione come le api.

Prima di vedere come cacciarle dal nostro giardino dobbiamo dire che non devono essere assolutamente uccise perché sono molto utili. A differenza delle api, questi animali non sono insetti impollinatori e si cibano anche di altri insetti o di sostanze zuccherine o anche della corteccia, che insieme alla saliva usano per costruire i propri alveari. Ma bisogna dire che le vespe sono animali utili perché si cibano di insetti come ragni zecche e afidi e ne limitano lo sviluppo.

Inoltre, sono il cibo preferito anche di volatili come rondini e falchi. Va detto che le vespe non sono animali pericolosi e non attaccano senza motivo, ma lo fanno solo per difendersi quando si sentono attaccate o quando il loro nido è in pericolo. Vediamo quindi come allontanare questi animali.

Vespe e giardino: se hai paura allontanale con questo metodo

Alcune vespe si possono trovare nel tuo giardino anche se il nido è lontano, magari sono attratte dai fiori o dai frutti dolci degli alberi.

Per cercare di farle andare via e non farci pungere possiamo posizionare delle trappole in vari punti del giardino. Queste trappole sono facili da creare anche a casa, si possono attaccare agli alberi delle bottiglie di plastica recise a metà piene di miele, vino o altre sostanze zuccherine e viscose che possono bloccarle all’interno.

Un altro metodo è quello di appendere un mazzo di aglio agli alberi che hanno un’azione repellente e le vespe tenderanno a scappare.

Se invece dobbiamo combattere contro un nido di vespe, dobbiamo cercare di toglierlo subito perché può ospitare fino a 10.000 esemplari.

Quando ci imbattiamo in un nido di vespe dobbiamo valutarne per prima cosa la grandezza. Se è troppo grande è meglio rivolgerci a delle persone esperte che hanno tutti gli attrezzi per risolvere il problema.

Lo stesso vale se il nido si trova in una posizione scomoda. Inoltre, non si deve mai salire su una scala per affrontare delle vespe non molto socievoli.

Vediamo quindi come fare per togliere un piccolo nido di vespe dal nostro giardino.

Per prima cosa dobbiamo proteggere viso e mani con guanti e mascherine, così da evitare possibili punture. È meglio fare il tutto nelle ore notturne, quando le vespe sono meno attive.

Si può usare un insetticida specifico, per contrastrarle, che ha un alto potere abbattere e può avere un getto fino a 4 metri.

Dopodiché potete staccare il nido a bastonate e mettetelo di un sacchetto, così le vespe non potranno più tornare.