Le libellule sono molto importanti, perché tengono lontane le zanzare e i moscerini. Quindi andiamo a vedere come sia possibile attirarle.

Esistono diversi metodi naturali per attirarle, ad esempio si può creare un vero e proprio habitat naturale per questi insetti. Si può ad esempio, ovviamente se si fa spazio, creare una piccola fonte d’acqua.

Le libellule, infatti sono degli insetti appartenenti all’ordine degli Odonata e vivono in Italia ma anche in tutta Europa.

Per attirarle, non serve uno spazio grandissimo, ma bisogna solo ricreare il loro habitat naturale, così da far sentire a proprio agio questi piccoli insetti. Amavo infatti gli stagni, quindi la cosa migliore è averne uno, almeno di 60 centimetri con un diametro di 5-6 metri, almeno. Questo consentirà alle libellule di difendersi dai predatori, ad esempio i procioni che ne vanno ghiotti. La profondità è importante anche per le piante acquatiche. Inoltre, i lati devono essere spioventi e lo stagno, deve ovviamente essere posizionato al sole, dato che le larve delle libellule hanno il sangue freddo e quindi hanno bisogno di molto calore.

Si possono aggiungere anche delle pietre colorate, così da far posare questi piccoli animali per godersi il sole. Mentre l’erba intorno serve per attirare gli animali di cui si cibano.

Si devono anche mettere dei bastoni di legno vicino al laghetto, così da farci deporre le uova o per farle riposare.

10 piante che attirano le libellule nel vostro giardino: “funziona!”

Le piante sono molto importanti per attirare e per far sopravvivere questo insetto. Queste infatti, non si nutrono delle piante, ma le usano per deporre le uova. Come piante in superficie sono ottime il trifoglio fibrino, il giunchi fioriti, le code di cavallo e lo sparganium. Per le zone più profonde si può mettere l’erba riccia e la pianta cerato fili. Le piante non devono coprire tutto il laghetto, perché non farebbero entrare i raggi solari dentro lo stagno, dove ci dovrebbero essere le altre piange, così da farle morire.