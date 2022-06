Allarme caldo: ecco la guida per proteggere il tuo gatto dall’afa estiva

L’estate sta arrivando e con l’arrivo delle belle giornate arriva anche il caldo afoso. Anche i nostri amici pelosi, come noi, soffrono molto le alte temperature e per questo vogliamo darti qualche consiglio su come proteggere i cani e i gatti dal caldo. I rischi più grandi da evitare per i cani e i gatti nei mesi estivi sono i colpi di sole o di calore, che possono addirittura portare alla morte, dato che la termoregolazione interna è molto delicata. Ma come proteggerli?

I problemi estivi

In estate non è solo il caldo a far patire i nostri amici a 4 zampe. Ci sono anche pulci, moscerini, zecche e zanzare che costituiscono un problema tipico di questo periodo. Via libera quindi ad antipulci e antiparassitari che devono essere applicati con costanza. Anche un bagno fresco può venire in soccorso dell’animale accaldato e tormentato dal prurito. Ricordatevi di tenere sempre l’acqua fresca a portata di mano e, se è possibile, nelle ore più calde mettere un cubetto di ghiaccio nella scodella.

Proteggerli dal caldo all’aria aperta

Per far sì che i mesi estivi non rappresentino un trauma per i nostri animali, ci sono alcune accortezze che è bene tenere a mente. Prima di tutto, se il tuo gatto è abituato a stare in giardino o in balcone, assicurati che abbiano un luogo fresco e all’ombra trovare un po’ di refrigerio e una ciotola piena di acqua fresca. Scontato, ma sempre importante, è ribadire di non lasciare cani o gatti in auto. Un’automobile sotto al sole estivo si trasforma in un forno. Va bene portare sempre con sé l’amico peloso, ma nelle giornate calde starà meglio al fresco in casa o sotto un albero in giardino.

Proteggerli dal caldo dentro casa

Se in casa si ha l’aria condizionata, prestare massima attenzione agli sbalzi di calore. La temperatura dovrebbe essere impostata mai sotto i ventisei gradi e si può anche accendere il ventilatore ad una media potenza per proteggere il cane e il gatto dal caldo tra le mura domestiche. Il gatto, tendenzialmente, ricercherà sempre un posto in casa che sia più “fresco” rispetto agli altri, dove potrà riposarsi ad una temperatura moderata.

Aria condizionata si o no

Soprattutto in estate si tende a tenere i condizionatori accesi, ma se si ha un gatto in casa è opportuno evitare. Il motivo? I condizionatori creano un ambiente eccessivamente freddo, e a sua volta aumentano il rischio di raffreddori e influenza anche nel gatto.

Quindi, in casa con un felino il consiglio è di evitare l’aria condizionata e preferire il ventilatore, sempre orientato verso l’alto, in modo da smuovere l’aria e rinfrescare l’appartamento.