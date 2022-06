Prima di andare a vedere cosa sono i bonifici istantanei, vediamo prima il bonifico bancario, cioè quello classico. È un’attività bancaria che ci permette di trasferire soldi da un conto corrente ad altro.

Il bonifico istantaneo invece è conosciuto anche come SEPA Instant Credit Transfer, è un metodo moderno per trasferire il denaro. È molto apprezzato perché è possibile trasferire il denaro in pochi secondi, facendo ricevere al destinatario i soldi in pochi minuti e non aspettando minimo due giorni, come in quello normale. Questo bonifico è un bonifico bancario che viene inviato e ricevuto in circa 10 secondi. Offre la possibilità di inviarli in tutti i paesi dell’Unione Europea ma anche quelli appartenenti allo SEE cioè lo Spazio economico europeo, come l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svizzera, il Principato di Monaco, San Marino e alcune affiliate dell’Impero britannico. Questo può avvenire in qualsiasi giorno dell’anno a tutte le ore. Ovviamente ci sono comunque delle soglie da rispettare, cioè il valore massimo da inviare non può superare i 15.000,00 euro.

Bonifici istantanei, sono sicuri? Ecco la risposta. “Attenzione

Il bonifico bancario istantaneo è spesso ‘sinonimo’ si truffa. Ad esempio quando c’è una compra-vendita tra due privati, bisogna fare molta attenzione, soprattutto se questo avviene sui social. È consigliato fare molta attenzione, dato che si può essere truffati facilmente, soprattutto se si tratta di un prezzo insolito, magari più basso rispetto al solito.

Il cliente non può effettivamente verificare se il venditore è serio o meno, se l’oggetto esiste e in quali condizioni sia, quindi è meglio evitare il bonifico istantaneo, che non si può bloccare. I truffatori quando ricevono i soldi poi spariscono e non si è in grado di fare più niente, si vanno semplicemente a perdere i soldi. Quindi cercate sempre di acquistare in siti online ufficiali, anche se costa un po’ di più, non rischierete di farvi derubare e perdere tutto l’importo.