Il momento migliore per la coltivazione delle erbe aromatiche è la primavera. È un’attività, che se fatta nel modo giusto è sia utile che divertente, anche per i bambini. In questo modo infatti possono osservare la crescita delle piantine, che hanno seminato da soli. Usando i gusci di uova si va anche a riutilizzare queste cose, che sennò andrebbero buttate. Quindi è anche un insegnamento contro lo spreco.

Coltiva dagli scarti: semina erbe aromatiche nei gusci di uovo

Per cominciare bisogna rompere le uova. Non bisogna romperle a metà ma cercare di rompere la parte superiore così da avere una superficie più grande in cui lavorare e inserire i semi e il terriccio.

Servono innanzitutto delle forbici, del terriccio naturale (senza sostanza derivanti) e dei semi.

Si possono comprare vari tipi di semi come il prezzemolo, il basilico, la menta, il timo, le lenticchie, i lupini, i fagioli, il lino, la canapa o la chia.

Se non si possiede il terriccio e non si può comprare, si può utilizzare tranquillamente dell’ovatta imbevuta d’acqua, questo soprattutto per i legumi.