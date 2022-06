Come scegliere la razza del cane in base alla personalità: la guida

“Dimmi che cane hai e ti dirò chi sei”: non c’è niente di più vero. Capire la personalità delle persone che abbiamo accanto è facile, basta osservare la razza del suo migliore amico! Ebbene si, perché quella tra un uomo e il suo cane è una relazione ancora più simbiotica di quella tra l’uomo e la propria squadra del cuore. Ma scopriamone di più

La taglia

Sembra banale, ma uno dei primi parametri da considerare nella scelta del cane è la sua taglia. Il cucciolo che avete davanti agli occhi un giorno crescerà e potrebbe diventare troppo grande rispetto alle dimensioni del vostro appartamento. Se viviamo in appartamento e lo spazio che potremmo dedicare al nostro cane è ridotto, il consiglio è di optare per razze canine di piccola e media taglia e dal temperamento più tranquillo.

Cani per sportivi

Se siete amanti della corsa e amate fare esercizio fisico e le attività all’aria aperta avrete sicuramente bisogno di un cane che vi possa seguire ad ogni uscita. In generale, sono i cani da pastore o da caccia i migliori compagni per fare jogging, bicicletta o corsa. Il Golden Retriver, il Barboncino, il Border Collie, ad esempio, amano correre per i sentieri insieme al loro padrone, oppure in gruppo. Sono cani molto socievoli, dinamici e resistenti, sopratutto sulle distanze corte.Se l’impegno fisico che dedicate allo sport è ancora maggiore, il cane che fa per voi è il Jack Russel ma anche il Bracco tedesco. Ricordate che per praticare sport insieme ad un cane è opportuno che abbia compiuto almeno un anno di età, sopratutto se si tratta di taglia medio-grande.

Cani per pigri

Se lo sport non è proprio nelle vostre corde e preferite starvene a casa sul divano ad oziare, forse dovreste orientarvi su un cane che, come voi, preferisca una vita sedentaria. Fermo restando che cani e padroni hanno comunque bisogno di praticare esercizio fisico almeno due volte a settimana, le personalità più tranquille devono accompagnarsi ad amici a 4 zampe egualmente serafici. Nella classifica dei cani più pigroni di sempre, primeggiano senza ombra di dubbio i Bulldog: in particolare il bulldog francese e il bulldog inglese sono perfetti per chi ama una vita sedentaria.

Cani giocherelloni

Pigri, attivi o semplicemente giocherelloni? Se vi riconoscete in quest’ultima definizione la scelta del cane perfetto potrebbe ricadere tra una di queste razze. Il Maltese è intelligente e vivace, e come il Dalmata, sono cani socievoli, dal carattere sempre allegro e volitivo. Amano qualunque gioco con la palla e soffrono tremendamente la solitudine se il padrone non li pone al centro dell’attenzione.