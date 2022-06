Il mondo delle criptovalute è “nato” da relativamente poco tempo, in quanto la prima vera applicazione di questo concetto ad una valuta basata sulla crittografia risale al 2009 con il primo sviluppo definito di Bitcoin, la prima crypto che ha realmente influenzato il mercato finanziario. Per anni Bitcoin è stata poco considerata dalla maggioranza degli investitori, ma gradualmente il concetto stesso di criptovaluta ha iniziato ad essere compreso. Trattandosi di una forma di valuta non legata ai sistemi finanziari tradizionali, il valore viene determinato unicamente dalla richiesta dei “token”, ossia le monete vere e proprie. Il ruolo di un “nome importante” come Crypto.com è proprio quello di fornire da “ponte” tra il mondo delle criptovalute e quello finanziario.

Piattaforma di trader o…?

Spesso considerato un portale di trading, in realtà Crypto.com è sicuramente dotato di funzioni che permettono l’acquisto, la vendita e l’investimento di svariate decine di crypto ma rappresenta un complesso universo di funzioni finanziarie che fanno largo uso sia di valuta flat (ossia quella tradizionale), ma anche di criptovalute. Esistono vari modi di far fruttare le proprie valute, ma anche ottenere prestiti e finanziamenti in modo sicuro.

Crypto.com è affidabile? Ecco le recensioni degli utenti

E’ nata attraverso lo “sforzo congiunto” di vari sviluppatori nel 2016. Seppur costellata da vari problemi in fatto di stabilità, Crypto.com risulta essere tra le piattaforme più apprezzate, sopratutto se l’intenzione è di investire su criptovalute già affermate. Oltre ai già citati servizi, è possibile ottenere un grande numero di carte prepagate e carte di credito.

Quindi è uno strumento sicuro? Indubbiamente si, ma non è il più “economico” in termini di commissioni, ed è fortemente consigliabile imparare almeno un livello di inglese decente, in quanto il supporto clienti, così come la maggior parte delle funzioni sono “digeribili” appieno solo a fronte di una conoscenza della lingua inglese adeguata.