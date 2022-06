La vita sociale ci mette davanti a numerosi quesiti e ci obbliga a prendere decisioni: è inevitaible che anche una persona matura ed intelligente non può fare a meno di fare errori di varia natura, e come si suol dire, “ammetterlo è già un passo in avanti”. Del resto le imperfezioni caratteriali sono strettamente collegate alla nostra natura, ecco perchè tratti come l’umiltà sono tendenzialmente riconosciuti come positivi. Ma al contrario molti individui, per motivazioni varie, sembrano praticamente impossiblitati ad ammettere una valutazione rivelatasi errata, una presa di posizione non giustificata o qualsiasi altra evento che potrebbe essere metabolizzato semplicemente chiedendo scusa. Secondo lo zodiaco questi segni non ammettono mai uno sbaglio.

Ecco i segni che non ammettono mai uno sbaglio. Li conosci?

Vergine

Vergine è meticoloso, a tratti ossessivo e petulante e alla costante ricerca della perfezione assoluta, che in quasi tutti i contesti, non esiste. Questo porta ai nati sotto questo segno a non considerare neanche di “striscio” la necessità di ammettere un errore. Sarebbe disposto a fare i “salti mortali” per evitarlo, per una questione di principio.

Scorpione

“Maschera” le proprie scuse dietro una dialettica molto ricercata ma in realtà detesta manifestare le proprie mancanze. Quando si espone è accorto ma se sbaglia tende a “nascondere” le evidenze del “misfatto” e fa finta di niente.

Acquario

E’ un segno insicuro alla base, che manifesta una certa problematica nel dover ammettere una mancanza. Acquario parla di tutto e tutti, ed è convinto che semplicemente tante parole possano dargli sempre ragione.