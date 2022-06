Raggiungere gli obiettivi della vita in molti casi ci porta a prendere decisioni importanti, ma anche a comandare o essere comandati. Non sempre infatti i nostri successi o insuccessi sono “correlati” alle nostre capacità ma incide il contesto. E’ inevitabile che le personalità maggiormente “accentrative”, ossia un grado di avere un certo “peso” nella vita altrui. Chi è bravo a “comandare” non significa necessariamente che risulti essere “simpatico” o gradevole dagli altri, ma questa definizione evidenzia prevalentemente un’attitudine. Quali sono i segni zodiacali “portati” a comandare?

Ecco i segni zodiacali che sono bravi a comandare. Lo sapevi?

Bilancia

Bilancia non si considera un buon capo, ma inevitabilmente porta risultati perchè “fa stare bene” un determinato gruppo. Il problema può porsi se risulta essere eccessivamnete concentrato verso gli obiettivi finali, in quanto non contempla un eventuale fallimento. Non mette pressione agli altri ma è in grado di avere un’influenza anche senza parlare.

Ariete

Sono naturalmente portati a comandare gli altri, anche se non sono probabilmente i boss più empatici in senso assoluto. Per loro l’importante è ottenere risultati il più presto possibile ma non significa che siano despoti o qualcosa del genere.

Scorpione

E’ un perfezionista ma anche molto “umano”, una persona che comprende bene che utilizzare un mix giusto tra “bastone e carota” rappresenta tendenzialmente la scelta più adatta e utile. Tende a mettersi allo stesso livello degli altri ed è il primo a dare la buona impressione con esempi pratici. Se le cose vanno male non incolpa una persona in particolare ma ci mette dentro anche se stesso.