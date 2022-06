Il mese di giugno, è il mese ideale per la potatura estiva. Vediamo insieme quindi, quali alberi e quali piante devono essere potati nel mese di giugno.

Con l’inizio della bella stagione, stiamo più spesso in giardino, ma mentre noi ci vorremmo rilassare, le nostre piante devono essere potate. Ad esempio sono da potare il berberis sempreverdi, la buddleja globosa, i cornioli a fioritura invernale e le magnolie.

Ecco le piante e alberi che vanno potati nel mese di giugno

Il berberis sempreverde è una pianta che ha bisogno di una potatura minima, quasi nulla. Bisogna mettere in ordine la pianta tagliando pochissimo dopo la fioritura. Se non si fa la potatura per qualche anno, si può sempre rimediare, rimuovendo semplicemente uno o due degli steli più vecchi.

La Buddleja globosa fiorisce sui germogli prodotti durante l’anno precedente, quindi non devono mai essere potate durante la primavera sennò si andrebbe a perdere tutti i fiori. Perciò è meglio portarle dopo la potatura, cioè in estate e giugno è il mese ideale. Bisogna quindi rimuovere qualsiasi ramo, foglia o fiore danneggiato o morto. Si accorciano inoltre i germogli troppo lunghi per bilanciare la forma dell’albero. Anche in questo caso se la pianta è trascurata si può ringiovanire facendo la potatura.

Un’altra pianta che deve essere portata a giugno sono i cornioli a fioritura invernale. I più famosi sono il Cornus mas e il Cornus officinalis, che sono coltivati perché hanno delle foglie e dei fiori bellissimi. Anche in questo caso ci deve essere una potatura molto leggera. Bisogna andare a rimuovere i fiori morti e danneggiati, così da farne ricrescere dei nuovi.

Abbiamo poi la magnolia, tra cui le varietà soulangeana, liliflora e stellata che devono essere per forza potate a giugno perché possono soffrire quando viene potate in primavera.

È meglio quindi potarle quando sono a foglia piena. I suoi rami sono fragili quindi si devono rimuovere gli steli morti o danneggiati.

Le piante trascurate per essere ringiovanite devono subire una potatura più severa così da rimuovere due o tre rami vecchi.