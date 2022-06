In gran parte dei casi rappresenta un “fastidio” o quantomeno qualcosa che non viene svolto esattamente con il sorriso sulle labbra. Sono effettivamente pochi i settori in cui le persone possono dire di adempiere il mestiere dei loro sogni, e ciò è sicuramente vero quando si parla di settori molto specifici, particolarmente classisti e competitiv. Se molti uomini si dimostrano personalità assolutamente adatte a lavorare e lo fanno con piacere, tanti altri non riescono a farsi andare bene il concetto stesso di “obbligo lavorativo”. Quali sono gli uomini che odiano lavorare?

Gli uomini che detestano lavorare! Quali sono secondo lo zodiaco?

Leone

Sono abbastanza pigri ma ciò che li porta a non amare mai il lavoro in ogni sua forma non è tanto questo, quanto il senso di insoddisfazione che provano anche nel fare qualcosa di “bello”. Leone si annoia subito di qualsiasi attività, anche il lavoro dei propri sogni lo spinge a guardare oltre.

Acquario

E’ un discreto scansafatiche, quello esperto nel bighellonare e fare tutto tranne che lavorare. Non il più pigro in assoluto ma sicuramente quello che non è mai felice di recarsi sul posto di lavoro. E’ un segno che ama lo svago e vuole avere la mente sempre libera da impegni e pensieri.

Sagittario

L’uomo Sagittario è il “selvatico” per eccellenza. Solo se fa qualcosa che realmente ama, e se magari è lui a “dare disposizioni” riesce a creare un’affezione e un senso di responsabilità verso il proprio mestiere. Diversamente, lavora giusto perchè “deve farlo”.