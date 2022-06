Il concetto di sensibilità è oramai quasi completamente sdoganato anche per quanto riguarda il contesto maschile. Sono oramai abbastnza distanti i tempi in cui un uomo non poteva palesare, almeno pubblicamente in modo troppo evidente le proprie insicurezze e sensibilità, altrimenti sarebbe stato giudicato come “debole” o inadatto a ricoprire il ruolo di maschio “alpha”. Anche se in alcuni contesti permane questo tipo di convinzioni, un uomo considerato “volubile” non fa così notizia, con buona pace dei segni che, per l’appunto sono volubili per definizione. Quali sono questi uomini?

Gli uomini più volubili dello zodiaco sono questi 3. Quali?

Scorpione

Non nega di essere sensibile eppure cerca sempre di dare un’impressione che riflette un controllo sul proprio umore. Scorpione non da particolare peso ai giudizi altrui, ma quasi inconsapevolmente tende a mascherare il proprio essere volubile, che riesce ad esprimere solo con chi realmente è legato.

Pesci

Sperare di vedere un uomo Pesci completamente sicuro e stabile emotivamente è cosa veramente rara: è un segno assolutamente instabile che viene ancora più condizionato dai giudizi e dagli eventi esterni. Raramente riesce ad non farlo capire agli altri. Ha costantemente bisogno di pensare “Positivo”.

Gemelli

Gemelli ha costantemente un mare di pensieri per la testa, molti di questi neanche realmente inerenti alla realtà ma che fanno parte del corredo mentale dell’uomo Gemelli, che rappresenta il prototipo della persona che tende a “sviluppare problemi” dal nulla. Sensibile, volubile e “incoerente”, sono ben poche le condizioni e le persone che riescono a fargli trovare un po’ di sicurezza.