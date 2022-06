I rapporti umani sono quelli che maggiormente definiscono il nostro essere: se siamo quello che siamo, nella nostra unicità è sia dovuto ad una predisposizione (il cosiddetto “carattere” ) ma anche le diverse esperienze che “forgiano” la nostra personalità. E’ indubbio che, per fare un esempio quelle più “dure” e testarde sono tendenzialmente le stesse che non amano seguire gli ordini e farsi comandare, per le più disparate motivazioni. Secondo lo zodiaco questa “prevalenza” appartiene in modo particolare a questi segni zodiacali. C’è anche il tuo?

I segni che detestano essere comandati sono questi 3. Ecco quali

Ariete

Orgoglioso e testardo, per “principio” Ariete detesta essere comandato, e poco cambia se si adotta una metodologia “gentile” per convincerlo a fare qualcosa. Bisogna convincerlo in tutto e per tutto della bontà di comportarsi in un certo modo per portarlo a cooperare con gli altri. Ariete palesa per questo motivo un po’ di ottusità che lo porta ad essere percepito come “duro di comprendorio”.

Scorpione

Non accetta mai di buon grado un’imposizione anche se è daccordo formalmente sul “perche”. E’ un segno molto logico e razionale, ma preferisce dare ordini piuttosto che riceverli. Solo se si sentono realmente al centro di un contesto proficuo, si “turano il naso” e obbediscono.

Sagittario

Deve seguire le proprie regole, il proprio modus operandi, altrimenti semplicemente, si rifiuta di fare qualsiasi cosa. Anche se viene messo al corrente di un determinato contesto e sul perchè bisogna agire in un modo piuttosto che in un altro, Sagittario fa “orecche da mercante”.