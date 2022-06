INPS, è allerta in tutta Italia: cosa sta succedendo? “Attenzione”

L’INPS è l’acronimo di Istituto nazionale della previdenza sociale. È il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano. Tutti coloro che hanno un lavoro si devono iscrivere, ovviamente non importa se sia pubblico o privato. Viene ‘controllato’ dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’Inps, nasce nel 1800 e nel 1889 venne fatta per la prima volta la pensione di invalidità e di vecchiaia. Inizialmente non era obbligatorio iscriversi, ma era facoltativo per tutti coloro che avevano un lavoro manuale. La pensione poteva essere presa a 60 anni, ma dopo 25 anni di contributi. Nel corso degli anni, la soglia per ricevere la pensione è andata sempre più ad aumentare.

L’INPS, non si occupa solo delle pensioni ma sul loro sito possono essere richiesti anche bonus ed agevolazioni. In questo modo, è in grado di accettare o rifiutare la domanda per questi bonus, per tutti coloro a cui spetta e rientrano in una determinata soglia. Ad esempio per chi ha bisogno di aiuti ed ha il reddito basso, si possono richiedere delle agevolazioni per mandare i figli a scuola, per la babysitter e altro ancora. Con il covid, questi bonus sono aumentati di parecchio e molte persone, che non richiedevano i bonus, ora lo fanno. L’aumento di queste persone a volte può portare a far bloccare anche il sito. Sono stati fatti anche dei bonus per quando riguarda la casa e l’ambiente come il bonus facciate, il bonus finestre o per il riscaldamento.

Il problema principale di questa ente, rimangono le innumerevoli truffe che avvengono a suo nome. Ovviamente, si deve precisare che non è colpa loro, ma dei malintenzionati sfruttano il nome dell’INPS, per truffare le persone. Questo può avvenire tramite email o sms, dove c’è un link dove immettere i propri dati personali che poi vengono rubati.