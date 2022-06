L’arredamento da terrazzo da avere con i saldi estivi: ecco la guida

L’arredamento da terrazzo è un complemento essenziale per rendere questo spazio abitativo più confortevole e funzionale. Quindi, perché non approfittare dei prossimi saldi estivi per ricreare un nuovo ambiente adatto alla nostre serate in famiglia? Vediamo cosa potrebbe servirci per decorare al meglio il terrazzo così da accontentare un po’ tutti.

Prima di tutto bisogna colorare l’ambiente e renderlo un po’ più vivo con la presenza di piante. Le nostre alleate vegetali che ci proteggono dalla staticità e profumano grazie alle loro intense fioriture. Successivamente, avremo bisogno di un sistema di illuminazione che ci permetta di vivere il terrazzo anche la sera. Però dobbiamo anche ripararci da una possibile invasione di zanzare, per cui armiamoci per proteggerci!

Infine, a completamento dell’opera dovremo acquistare delle sedute comode, dei tavoli e dei cuscini così da rendere il tutto più vivibile quasi fosse un’estensione dell’ambiente interno alla casa. Data la mole di complementi inseriti nella lista, aspettiamo i saldi estivi che ci aiuteranno sicuramente a risparmiare qualcosa per le prossime vacanze.

L’arredamento da terrazzo: da dove cominciare

L’arredamento da terrazzo deve essere colorato, comodo e funzionale. Dobbiamo trovare un ambiente ricreativo e suggestivo in cui coinvolgere gli ospiti e la famiglia. Per questo dobbiamo progettare e valutare complementi che siano utilizzabili oltre che esteticamente gradevoli. Abbiamo bisogno di piante, sono loro a dare valore al nostro terrazzo.

Potremmo scegliere delle piante grasse a foglia verde e larga così da occupare un giusto spazio senza richiedere particolari cure. Questo tipo di piante vanno alternate ad altre piante ornamentali fiorite che fungano magari da frangivento come, per esempio, i gelsomini o la lavanda. Andranno a coprire la parte bassa esposta qualora sia composta da una struttura in ferro.

L’impianto di illuminazione è fondamentale: non deve essere troppo intenso e le luci devono essere calde. Solo una tonalità calda potrà rendere la serata rilassata e confortevole. Potremmo pensare di acquistare quei faretti da appendere o da terra che si ricaricano con la luce solare così da non impattare troppo i consumi elettrici.

La luce richiama insetti e, soprattutto, zanzare. Per cui dobbiamo dotarci di un qualche riparo. Sono perfette le tende movibili o quelle da appendere al soffitto così da impedire l’ingresso ai fastidiosi insetti. La scelta ricadrà sulla conformazione del terrazzo in quanto dovrà andare a coprire l’intera area.

I complementi di arredo per rendere il tutto ancora più accogliente

Per rendere più accogliente il nostro arredamento da terrazzo dobbiamo aggiungere sedie, tavoli, divani, sdraie e cuscini. Scegliamo questi prodotti in base ai nostri gusti. Preferiamo i colori sgargianti o le tinte neutre? Se consideriamo lo spazio come un’estensione dell’ambiente interno allora dovremmo seguire le stesse linee di arredo.

Ma potremmo comunque aggiungere dei pezzi discordanti così da enfatizzare la divisione fra interno ed esterno. L’importante è rendere il terrazzo un luogo di ritrovo in cui si possa riconoscere tutta la famiglia. Quindi vanno bene gli abbinamenti ma non dobbiamo essere troppo fiscali. Viviamo il terrazzo in estate e seguendo la linea di condotta della stagione dobbiamo essere più spensierati.