Nessuno lo sa, ma i criceti sono affettuosi: ecco perché

Quando prendiamo la decisione di prendere un animale domestico, ci prendiamo anche la responsabilità di prendercene cura e di accudirlo, ma soprattutto di farlo felice e a suo agio. Infatti, dopo la “salute fisica”, vi è anche quella “mentale”, che è anch’essa fondamentale.

Come faccio a capire se il mio criceto è felice?

Adottare un criceto come animale domestico è una scelta singolare ma, come il cane o il gatto, anche lui ha bisogno di particolari attenzioni. Potrebbe richiedere meno impegno rispetto agli altri, ma avrà bisogno di attenzioni come: le cure, la salute ma soprattutto l’amore. Riconoscere un criceto felice non è difficile, basta semplicemente osservare tutti i movimenti e il comportamento del piccolo mammifero. Se il vostro criceto si lascia accarezzare senza diventare aggressivo, se mangia tranquillamente e gioca con i giochi che avete inserito all’interno della sua gabbia, allora il vostro amico domestico sarà sicuramente felice.

La sua alimentazione

Il criceto è un roditore prevalentemente erbivoro, ghiotto quindi di piccoli frutti, semi, germogli, radici, fiori e foglie. Nonostante ciò, il criceto comune è noto per non disdegnare anche lucertole, insetti, rane, topi e perfino serpenti. In natura, i criceti vivono in tane organizzate in piccole stanze dove viene trasferito e immagazzinato il cibo raccolto all’esterno in previsione dell’inverno. Quando vivono allo stato brado, nella stagione più fredda quasi tutte le razze di criceto entrano in uno stato di ibernazione, da cui si destano solo per pochi attimi per mangiare le scorte accumulate nei magazzini della tana.

Come tenerlo in mano

Vi siete mai chiesti come tenere in mano il vostro piccolo criceto? Pensate a quanto grandi ci vedano loro! Prova ad immaginare di vedere un camion venire verso di te, ecco la sensazione che hanno al momento che noi avviciniamo la mano è più o meno quella. Dunque dobbiamo fare tutto con movimenti leggeri, facendo attenzione di non fare degli scatti che possono spaventarlo, non chiudere mai a pugno la mano e quando sale da solo sul palmo con molta delicatezza fagli dei grattini che adora!

Non tutti sono uguali

I criceti non sono tutti uguali. Ci sono criceti amichevoli, ribelli, timidi, amanti della compagnia e altri più solitari, ognuno ha una sua personalità ben definita. Il criceto può essere un compagno di giochi simpatico e divertente se lo si abitua fin da piccolo al contatto umano; esistono diverse razze che in comune hanno quello sguardo buffo e gli occhioni vispi ma cambiano per via del colore del manto e soprattutto per il temperamento. Per questo prendere un criceto non è una scelta da fare alla leggera. Ci sono dei criceti più predisposti alla “vita in famiglia”, più socievoli ed estroversi con gli umani, precisamente stiamo parlando del criceto Russo di Campbell, del Winter White e del criceto dorato.