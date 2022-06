Il termine pianta rampicante identifica in modo chiaro una determinata specie vegetale che ha la “tendenza” crescere in modo particolarmente rapido, “appoggiandosi” a qualche struttura, come può essere un palo, un ramo, un bastome ma nel caso di contesti “casalinghi”, anche ringhiere, cancelli o altre piante. Si tratta di uno dei numerosi “escamotage” concepiti dalla natura per permettere a queste piante di adattarsi in condizioni di scarsa luce: molte hanno una capacità di aggrovigliare i viticci sulle superifici per sopravvivere porta queste piante ad essere utilizzate sopratutto a scopo ornamentale, ad esempio per conferire un aspetto “rustico” ad una cancellata o ad una struttura. Possono essere utilizzate anche per motivazioni “pratiche”, ad esempio per favorire l’isolamento termico o quello acustico di una determinata area.

Nessuno lo sa, ma queste piante rampicanti sono le più veloci a crescere

Non tutte le rampicanti sono uguali: la “famiglia” comprende numerose varietà, alcune crescono piuttosto naturalmente e non hanno bisogno di un supporto vero e proprio, altre invece non fanno uso di viticci e devono essere “aiutate”.

Ecco le rampicanti che crescono più rapidamente: