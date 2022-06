Con l’inizio della stagione estiva è bene preparare la pelle per fare in modo che l’abbronzatura non risulti nociva e aggressiva. Scegliendo i solari (tra cui la crema solare) a fattori di protezione (spf) più opportuni per la nostra pelle, ci assicuriamo di poter passare un’estate tranquilla, senza scottature né traumi, ma solo con il piacere di sentirsi più in forma.

I prodotti solari sono prodotti cosmetici ideati e usufruiti per proteggere la pelle dall’azione dei raggi solari. Il pigmento responsabile dell’abbronzatura, cioè la melanina, difatti, è in grado di assimilare una buona parte delle radiazioni solari.

Però, in seguito ad esposizioni prolungate, i meccanismi di difesa endogeni non sono più bastanti a difendere l’organismo dai danni delle radiazioni del sole o delle radiazioni artificiali, a seconda delle situazioni.

Di conseguenza a ciò che abbiamo appena detto, sorge quindi chiara la rilevanza dell’utilizzo di adeguati prodotti solari per tutelare i danni provocati dall’esposizione alla luce ultravioletta, sia essa naturale o artificiale.

L’assemblaggio dei prodotti solari prevede un gran numero d’ingredienti. Alcuni possono essere delimitati come “attivi” in quanto capaci di esercitare specificate attività una volta applicati sulla pelle. Altri, all’opposto, potrebbero essere definiti come “eccipienti”, poiché sono adoperati per consentire l’attuazione della formulazione e per garantire il suo mantenimento nel tempo.

Gli ingredienti che impratichiscono l’effettiva azione protettiva dai raggi UV sono i cosiddetti filtri solari. Ma, non è insolito che le diciture “prodotti solari” e “filtri solari” vengano spesso impiegate come sinonimi per designare tutti quei prodotti cosmetici indirizzati all’applicazione cutanea al fine di proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV.

Ogni quanto mettere la crema solare in spiaggia: parla il medico

Se si vuole raggiungere il massimo dalla protezione solare bisogna saperla utilizzare. Considerevole è applicare la protezione dai raggi UV almeno ogni 2-3 ore. Perché luce, caldo e sudore possono indebolirne l’efficienza, come è fondamentale riapplicare la crema solare anche dopo il bagno in mare.

Per quanto un prodotto possa essere inalterabile all’acqua non esistono formulazioni completamente impermeabili. Per quanto riguarda alle domande sulla quantità di protezione solare da usare c’è una risposta anche a quelle. Molti esperti suggeriscono di applicare una misura di crema equivalente alle dimensioni di una pallina da ping pong o da golf per intenderci.