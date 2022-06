Oroscopo domani Paolo Fox, 13 giugno 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox lunedì 13 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 13 giugno: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Legge il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani Avrai sempre il tuo Marte nel segno. La sua presenza potrebbe stimolarti a esternare la rabbia che hai accumulato a inizio anno, quando tutto sembrava difficile. Non sarà raro trovare un Ariete con grande voglia di parlare, di dire la sua con irruenza. Inoltre, il Sole e Mercurio saranno in aspetto favorevole e molto presto anche Venere. Giugno è un mese che ti riserverà ancora molte sorprese. Novità in arrivo.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani Venere sarà ancora con te, tuo pianeta guida e simbolo della bellezza, dell’amore e della passione. Infatti il Toro è un segno che vuole circondarsi di cose belle, persone piacevoli e innamorate. Mai come ora hai bisogno di belle persone intorno a te che ti sostengano nel risolvere alcuni problemi. Occhio alle spese! In questo momento potresti dover ridiscutere di un accordo, di un contratto in vista dei mesi autunnali.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un periodo molto allettante per l’amore che durerà fino agli inizi di luglio. IL 23 del mese, inoltre, Venere raggiungerà il tuo segno: crescerà la voglia di amare, di fare incontri speciali e le chance di fare nuove amicizie interessanti. Cerca solo di non infilarti in rapporti complicati, attenzione a non lasciarti tentare da persone un o’ troppo enigmatiche. Stelle importanti per parlare di lavoro.

Oroscopo domani: Cancro

Domani se avrai un problema da risolvere che ti tormenta, dovresti rivolgerti a un esperto. Questi ultimi due mesi sono stati molto duri. Tra conflitti e tanta stanchezza ne sei uscito con le ossa rotte. Qualche strascico di tensione nervosa potrebbe esserti rimasto, ma il peggio è passato. Stai per cominciare un periodo più tranquillo. Cerca solamente di non farti dei nemici e di usare cautela di fronte a questioni legali, perché Giove contrario potrebbe crearti dei problemi.