Oroscopo domani Paolo Fox, 13 giugno 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 13 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 13 giugno: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna favorevole. Ti aspetta un inizio settimana molto importante: approfittane, per fare una scelta o lavorare su un progetto a cui tieni. Stai andando incontro a un’estate che si prospetta molto interessante per l’amore, anche se in questo momento sei più assorbito dal lavoro e dalla vita pratica.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani con la Luna dissonante la tua settimana partirà in maniera piuttosto confusa. Non dovrai temere, però, per il tuo successo. Quello non si mette in discussione! Ci saranno questioni da discutere legate a carte e trattative. Cerca solo di fare molta attenzione. Giugno è un mese in cui sarebbe preferibile rimanere fermi e lasciare che le cose vadano avanti da sole, perché le hai sapute impostare bene. Evita di forzare la mano e sfidare il destino: non è il periodo migliore per farlo. Cerca, invece, di stare più vicino al partner e ai tuoi affetti se in passato li hai un po’ troppo trascurati.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani continuerai a vivere la tua vita come se fosse una battaglia continua, come se ogni giorno fosse una sfida da affrontare. Questo non va bene, ma è dovuto all’influenza negativa di Marte in opposizione. Anche se da tre mesi hai la vita piena di impegni, cose a cui pensare, da riprogrammare, cerca di vivere più tranquillamente, non sentirti sempre sotto pressione. Pensa piuttosto che alla fine del mese l’amore tornerà attivo.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani non sarà il caso di strapazzarti troppo, potresti essere ancora un po’ sotto pressione. In amore le cose sono ancora un po’ incerte e tentennanti. Non è detto che non ci sia del tutto, ma potresti avere ancora dissapori in famiglia, tra genitori e figli. Sarà importante cominciare a dare di nuovo spazio ai sentimenti, a maggiore ragione se si considera il fatto che dal 23 Venere non sarà più opposta. Novità amorose interessanti da metà luglio in poi.