Oroscopo Paolo Fox domani, 13 giugno 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 13 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 13 giugno: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna nel tuo segno. Ti aspetta una giornata di forza, con una carica emotiva non indifferente. Ricordati, però, che Sole e Mercurio in dissonanza potrebbero portare preoccupazioni economiche, accordi da rivedere, recuperare un programma o un progetto a cui tieni. In amore dovrai aspettare ancora poco e le cose si faranno interessanti. Anche i cuori solitari avranno presto delle novità. Cerca solo di fare attenzione se sarai alle prese con due storie contemporaneamente: una scelta si farà obbligatoria.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Ogni tanto hai uno stop e sei travolto da pensieri e preoccupazioni. In questi momenti tendi a controllare la tua famiglia, chi ti sta accanto. Il fatto è che forse negli ultimi mesi il destino ti ha stravolto i piani programmati e questo ti ha messo in enorme difficoltà. A inizio primavera ha avuto un calo, una pausa forzata, un problema che ora dovresti superare con coraggio. Venere è ancora in buona posizione: approfittane, per fare nuovi incontri.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani, così come i giorni seguenti, sarà un continuo oscillare tra momenti sereni e momenti agitati. Il fatto è che tu hai una voglia crescente di fare qualcosa di nuovo. È probabile che un evento in autunno sia già stato programmato, ma tu vorresti novità ora. Il desiderio di libertà e di fare cose nuove è incontenibile. In amore se vicino a te non hai una persona altrettanto attiva e stimolante, potresti avere qualche tensione. Occhio alle discussioni, fai in modo che non volino parole di troppo. Dal 23 l’amore migliorerà.

Oroscopo domani: Pesci

Domani partirà in maniera nervosa: sforzati di non farti travolgere dall’agitazione o dalla malinconia. Se in amore potrai contare su una buona Venere, nel lavoro rimane un po’ di confusione. Programmi in alto mare, difficoltà continue per chi deve avviare un nuovo progetto. Qualcuno potrebbe essere impegnato in una nuova collaborazione impegnativa. Buon dialogo con il segno dell’Ariete.