Il 30 giugno, finalmente sarà reso obbligatorio il POS. Chiunque che lavori a contatto con il pubblico, deve avere obbligatoriamente questo dispositivo, per permettere alle persone di scegliere il metodo di pagamento, che più preferiscono. Questo non vale solo per chi ha dei negozi, ma anche i liberi professionisti, come medici o avvocati.

Il POS, come abbiamo già detto, è un dispositivo elettronico che permette a chiunque con una carta di credito, una carta di debito, una carta prepagata, di pagare con essa, senza usare i contanti. Il pagamento con il POS, può avvenire anche tramite cellulare, basta installare alcune applicazioni.

C’è da dire che molte persone, hanno rinunciato ad avere con se contanti o monete, portando con se solo la carta di credito. In questo caso, se il negoziante non avesse il POS, si troverebbero in difficoltà e il commerciante potrebbe anche perdere la vendita.

Perciò, per aiutare il cliente, è stata fatta questa legge, ma anche per combattere l’evasione fiscale, che è sempre più diffusa. Infatti, molti commercianti non fanno lo scontrino, così da non dover dichiarare la vendita e pagare le tasse. Con il POS, invece la transazione dovrà essere confermata dallo scontrino fiscale.

Ovviamente, con l’obbligo ci saranno anche le multe per chi non lo possiede o per chi si rifiuta di far pagare il cliente con questo metodo. La multa prevista è di 30 euro + il 4% dell’importo.



POS, attenzione a questa cosa quando pagate: ecco cosa accade

Il POS, come sappiamo è un dispositivo elettronico, che ci permette di pagare con carte di credito, di debito o prepagate. Dobbiamo dire però che ci possono essere dei problemi con questo dispositivo. Quindi si consiglia sempre di fare molta attenzione quando si paga. Prima di pagare, dobbiamo controllare se l’importo inserito è giusto o c’è stato qualche errore durante la digitalizzazione da parte del commerciante. Se siamo distratti possiamo rischiare di pagare anche una somma più alta rispetto a quella dovuta.