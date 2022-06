Scaccia via le mosche con questo metodo naturale e collaudato

Le mosche sono degli insetti piuttosto fastidiosi soprattutto quando infestano le nostre case in maniera insistente. Per fortuna, non dobbiamo chiudere tutte le finestre, soprattutto in estate, ma possiamo liberarcene grazie a un metodo naturale e collaudato. Molte persone, infatti, cedono al desiderio di liberarsi in fretta degli insetti e ricorrono a pesticidi che trovano al supermercato o nei negozi specializzati che sono altamente tossici.

Il fatto è che poi, per quanto arieggiamo i locali, tali sostanze si depositano sui complementi di arredo come i divani, i cuscini e le tende e non è il massimo far respirare questi prodotti alla nostra famiglia. Per cui, anche se non hanno un effetto immediato come i pesticidi, meglio pazientare ma rifornirsi di soluzioni che siano ecologiche e che non abbiano alcun impatto sulla salute.

Inoltre, utilizzando pesticidi non naturali potremmo andare a uccidere altri insetti che potrebbero invece aiutarci ad allontanare gli insetti dannosi e contribuire a tenere pulite le entrate della nostra casa. Perciò, prendiamo carta e penna e segniamoci i suggerimenti di chi è riuscito a vincere la battaglia contro le mosche.

Scaccia via le mosche per sempre

La prima attenzione che dobbiamo avere nei confronti delle mosche è quella di non lasciare cibo incustodito libero per casa. Come, per esempio, il mangiare dei nostri animali domestici o la frutta. Le mosche potrebbero andare a mangiare e a sporcare parte dei cibi e se si tratta di cibo umido potrebbero anche nascere delle larve. Allo stesso modo dobbiamo fare attenzione alla spazzatura e richiudere i sacchetti affinché non riescano a entrare.

Scaccia via le mosche con le zanzariere: sono efficaci per le moleste zanzare ma anche per altri tipi di insetti, come le mosche ma anche gli scarafaggi. Esistono diverse soluzioni che si possono creare e non sempre sono tutte esose. Possiamo comperare delle zanzariere già pronte, delle tende oppure affidarci al fai da te. Con due tubi estensibili e una rete metallica a grande fine possiamo creare delle zanzariere da togliere quando è trascorso il periodo estivo.

Alcune piante accorrono in nostro aiuto. La menta e la citronella sono quelle più comuni. Le possiamo mettere sui davanzali delle finestre così da impedire loro l’entrata. Oppure ci sono le piante carnivore come la Nepenthes, la Pinguicola e la Drosera, le quali non sono semplici da trovare in vendita però la loro efficacia è garantita. Le mosche, infatti, sono attratte dal loro odore e vanno quindi a posarsi sul corpo carnivoro, inconsapevoli del fatto che sarà la loro ultima mossa.

Infine, se non vogliamo piante ornamentali o decorative possiamo affidarci agli oli essenziali così da realizzare dei repellenti naturali. I migliori sono la menta, la lavanda, il geranio e la citronella. Possiamo realizzare delle candele oppure inserire le gocce di olio nel brucia essenze. La fragranza fungerà da deterrente naturale per impedire l’ingresso alle fastidiose mosche. Grazie all’uso di uno o più di questi metodi risolverai il problema e potrai tornare a goderti le tue serate estive in famiglia. Addio, mosche, addio!