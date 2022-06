Fare festa rappresenta una volontà, quasi un modo di fare distintivo dei giovani, anche se anche dai media sembra che non sia realmente così, o almeno non totalmente: organizzare un party, anche molto improvvisato, costituisce qualcosa di profondamente atavico per celebrare praticamente quasiasi cosa, indifferentemente dal contesto e dall’età anagrafica dei partecipanti. Solitamente chi ama fare festa, risulta essere anche colui/colei che possiede una capacità di socializzare fuori dal comune, ma i festaioli possono essere costituiti da una platea molto ampia di persone. Quali sono, secondo lo zodiaco, i segni festaioli?

Conosci i segni più festaioli dello zodiaco? Far festa è il loro obiettivo!

Gemelli

Ogni occasione è buona per organizzare una festa anche molto “semplice” ed intima. Gemelli non ha bisogno di un contesto particolarmente “vistoso”, ma a cadenza regolare necessita di trovare sfogo e relax assieme ad altre persone. Le migliori conoscenze questo segno tende a farle proprio durante le feste.

Sagittario

Personalità complessa e divisiva, anche da adulti non si fa mancare niente dal punto di vista della socialità, anche se è abbastanza selettivo. Partecipare ad una festa rappresenta il miglior modo per Sagittario di “sondare il terreno” in vista di nuove possibili amicizie. Una sorta di strumento, insomma.

Ariete

Amano indiscutibilmente stare al centro dell’attenzione, anche se questo comporta uno sforzo mentale non indifferente: la volontà di emergere prevede anche una capacità sociale molto elevata, ecco perchè il ruolo del party acquisisce un doppio significato: migliora la sicurezza nei propri mezzi e lo aiuta ad apparire forte e vigoroso come effettivamente è.