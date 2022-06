In una società come quella attuale, dominata dalla voglia di “evidenziarsi” e “spiccare” rispetto alla massa, ritorna ciclico il discorso legato all’ambizione: una personalità ambiziosa infatti mira proprio al successo nell’accezione più pura e “semplice” del termine, sia “mediatico”, che economico e dal punto di vista sociale. L’ambizione “muove” le personalità che non si accontentano, anche se a dosi eccessive può manifestare anche un’eccessiva fiducia dei propri mezzi e “distaccamento” dalla realtà. Dopo aver affrontato il contesto maschile, è il momento di definire quello femminile, con le donne più ambiziose di tutto lo zodiaco.

Conosci le donne più ambiziose di tutte? Ecco cosa dice lo zodiaco

Ariete

L’ambiziosa vera, quella che non si fa problemi ad ammettere di non volersi accontentare e per questo “mira sempre in alto”, anche se affronta un contesto per lei nuovo. Il rischio però è quello di “scottarsi” e di magari perdere le certezze che si è nel frattempo conquistata.

Vergine

Vergine quasi naturalmente è ambiziosa perchè si auto conferisce standard molto elevati, non concepisce la mediocrità come obiettivo minimo. Questo la porta ad avere successo in tanti ambiti, sopratutto quelli professionali, ma con il rischio di essere sempre insoddisfatta.

Leone

La donna Leone ambisce al successo per una questione di benessere “percepito”, essendo un’egocentirca nata. Non è particolarmente interessata all’aspetto economico e dai vantaggi “tangibili”: la Leone vuole emergere perchè vivere in “alto” è considerato l’obiettivo di una vita. Non per questo non apprezza ciò che ha, anzi, ma considera il contesto “normale” come un trampolino di lancio.