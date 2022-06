Il termine gaffe (al plurale si usa dire gaffes) indica un compotamento sbagliato, anomalo e fonte di imbarazzo, il più delle volte percepito sopratutto da chi è accanto all’autore di questo comportamento. Una gaffe per definizione è sopratutto verbale, in quanto rappresenta in modo assolutamente involontario un’errore concettuale, grammaticale ma anche qualcosa che può essere interpretato in modo “sconsiderevole”. Nell’era dei social siamo abituati a trovare gaffes dapertutto ma ovviamente sono quelle dei personaggi famosi le più “interessanti”. Alcune persone hanno una propensione vera e propria verso questo comportamento. Quali sono i segni zodiacali più tendenti alle gaffes?

Ecco i segni zodiacali che fanno più gaffes! Attenzione a loro

Acquario

E’ praticameente abbonato alle gaffes perchè sostanzialmente è poco attento alla forma ed alla struttura delle parole che pronuncia, e anche quando è molto accorto, solitamente basta una parola per provocare imbarazzo. Acquario ne è consapevole ma può sostanzialmente farci poco.

Cancro

Meno consapevole ma anche Cancro è una personalità tendente alla gaffes, anche se in maniera ancora più genuina e “perdonabile”. Trattandosi di un segno che “si fa male da solo” anche con le comuni parole, risulta essere legato anche quando incappa in doppi sensi involontari e parole teoricamente interpretabili in modo offensive.

Leone

Fa gaffes ma non sembra curarsene tanto. L’importante per Leone è non passare inosservato, in sostanza vale il vecchio detto “bene o male, purchè se ne parli”, come ha fatto dire Oscar Wilde al suo Dorian Gray. Leone sembra non preoccuparsi dell’impatto imbarazzate che le sue parole possono avere.