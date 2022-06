Il concetto di lealtà è indubbiamente tra i più importanti del concetto sociale umano, nel senso proprio “ampio” del termine. La definizione più comune e calzante alle diverse personalità definisce come lealtà una tendenza che segue i propri valori morali e ideali, anche a fronte di condizioni e situaizoni avverse. Si tratta quindi di un senso di fedeltà e coerenza verso i propri principi, anche in contesti in cui si potrebbe essere più “conveniente” cambiare idea. Tra gli uomini il concetto di lealatà viene condiviso da praticamente ogni forma di civiltà: quali sono quelli più leali secondo lo zodiaco?

Gli uomini più leali dello zodiaco sono questi 3. Lo sapevi?

Cancro

Essendo un emotivo “nato”, Cancro comprende in primis quali sono gli effetti negativi della slealtà, fin da quando è molto giovane. Anche per questo motivo è naturalmente portato ad essere fedele ai propri principi, in ogni caso, sempre e comunque.

Leone

E’ un puro, e anche se conosce bene le dinamiche “complesse” della vita, è portato a rispettare i valori con il quale è cresciuto. L’uomo Leone è egocentrico e ama le belle cose, ma niente conta più della propria dignità e voglia di rispettarla.

Capricorno

Corretti in tutti i casi, sia dal punto di vista morale che verso le persone che conosce, anche da poco. Si contraddistingue in modo particolarmente evidente quando c’è da dire la propria opinione. Difficile vederlo “cambiare idea”, sopratutto se l’argomento in questione è la propria vita privata. Il partner e la famiglia sono “sacri”.