Il concetto di imprevedibile viene solitamente associato ad una personalità incontrolla, totalmente o parzialmente, e a seconda del contesto e dalle persone, viene percepita sia positivamente che negativamente. L’imprevedibile appare più o meno “incontrollato”, e se in contesti professionali e “seri” questo costituisce un fattore negativo, nell’ambito sociale, nei limiti, è un discreto pregio sopratutto se il diretto interessato riesce a contestualizzare e controllare questo tratto. Del resto non aspettarsi una determinata reazione può anche essere affascinante. Quali sono, secondo lo zodiaco, i segni più imprevedibili in assoluto?

I segni più imprevedibili dello zodiaco. Li conosci?

Gemelli

E’ il bizzaro, l’imprevedibile, a tratti lunatici ma indubbiamente divisivo. Gemelli presenta tutti i tratti tipici dell’imprevedibile puro e semplice, colui/colei che semplicemente non sembra agire e pensare attraverso schemi mentali prestabiliti. E’ fortemente condizionato e condizionabile dall’umore di turno, che lo porta a intraprendere iniziative e disinteressarsene in poco tempo con molta, forse troppa facilità.

Ariete

Prende la vita come viene, ed essendo un ambizioso puro, non si fa problemi ad agire in maniera “fuori dagli schemi”, ma seguendo un senso logico definito magari solo pochi secondi prima. Ariete non può tollerare l’idea di un’esistenza “sui binari” sempre e comunque.

Acquario

E’ l’instabile per eccellenza, emotivamente parlando, e questo si riflette in modo praticamente “automatico” sulle sue azioni e sulle parole che sceglie di adottare. Acquario cambia opinione e piano anche più volte nel corso della giornata, e anche chi lo conosce bene non può che manifestare frustrazione a larghi tratti perchè, semplicemente è impossibile prevedere cosa farà.