Il fucsia è il colore dell’estate 2022: ecco come averlo in balcone!

Il fucsia è il colore dell’estate 2022 quindi dovrai comperare dei fiori della stessa tonalità per rendere più fashion la tua casa. Il fucsia deve il suo nome dallo scopritore di una pianta messicana, chiamata poi fuchsia per il suo colore particolare, il botanico tedesco Leonhard Fuchs. Dalla pianta si è preso il nome per la sfumatura sebbene venga chiamata anche magenta, rosa elettrico, brillante, shocking e abbagliante. Al colore corrispondono le bouganville, la gerbera, le rose e altre piante che contengono una variante fucsia nelle loro diverse colorazioni.

Il colore dell’estate nelle piante

Partiamo dunque dalle piante che hanno dato il nome alla gradazione di colore: le fuchsia. Esistono in più di 100 varietà diverse e presentano delle fioriture piuttosto abbondanti. Per questo motivo sono delle piante ornamentali adatte per i balconi o per i terrazzi. I fiori, infatti, cadono dal fusto come pendoli e si prestano ad armonizzare gli spazi abitativi un po’ noiosi. Possiamo tenere le piante all’esterno solo in estate mentre in inverno dobbiamo tenerle al riparo.

Del genere dei rampicanti, invece, dobbiamo assolutamente nominare la bouganville. Una pianta dai colori spettacolari che si arrampica su muretti, arcate, pareti e griglie. Il fusto presenta delle spine piuttosto acuminate e in generale la pianta gode di ottima salute grazie a una corporatura vigorosa e resistente.

A farle paura solo il freddo: le gelate invernali le sono fatali. Pertanto, le bouganville sono piante che vanno tenute all’interno o all’esterno solo le temperature non scendono mai sotto lo zero. Sono originarie dei paesi caldi come Africa, Sud America e Asia ma si sono sviluppate bene anche nell’ambiente mediterraneo.

La gerbera è un fiore che presenta diverse tonalità ma la variante fucsia è davvero monumentale. Non è semplice da trovare perché è più facile che vengano vendute in colorazioni rosa, giallo, bianco e arancio, oppure bicolore. Sono facili da coltivare e molto resistenti anche se necessitano di essere annaffiate costantemente.

Le rose fucsia e le altre piante

Il colore dell’estate fucsia è facile ritrovarlo se abbiamo un roseto. Forse le rose sono i fiori che presenta nelle loro tante specie differenti una predominanza del colore fucsia. Esistono sia nelle rose con i fiori piccoli che in quelle con le rose più grandi. Come sappiamo la coltivazione delle rose varia in base al tipo di pianta.

In commercio ne esistono talmente tante varianti che è praticamente impossibile dare una linea generale di informazioni riguardo la corretta coltivazione e cura. Dovremo ascoltare i suggerimenti del nostro fiorista così da non sbagliare metodo. Se la pianta ci viene regalata dobbiamo procedere a tentativi oppure cercare fra le immagini presenti sul web fino a trovare la giusta corrispondenza.

Le altre piante che nascondono fra le tante colorazioni delle varianti fucsia sono il tulipano, l’amaryllis, il lilium e la peonia. Ognuno di questi fiori sbocciano in periodi differenti ma devono tutti essere tenuti in vaso perché non sopportano il freddo. Aggiungiamo un terriccio leggermente acido così da mantenere vivido il colore del fucsia oppure utilizziamo un fertilizzante a base di potassio.