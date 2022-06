Lucertole: sono innocue? Ecco cosa è stato scoperto

Con l’arrivo della primavera e delle prime giornate calde e soleggiate, è facile che molti animaletti, entrati in letargo nelle stagioni inventai, escano dalla loro tana per cercare un nuovo rifugio estivo: fra queste vi sono le lucertole.

Le lucertole sono pericolose?

Qualora dovesse entrare una lucertola dentro la nostra abitazione, il nostro primo pensiero è quello di allontanarla; essendo rettili, la maggior parte delle persone ne ha addirittura il terrore. Ma la prima cosa che bisogna sapere è che le lucertole sono innocue e non sono dannose per noi esseri umani. È importante ricordare che la maggior parte di esse non sono velenose, e difficilmente mordono, visto che ogniqualvolta che si cerca si avvicinarsi al rettile, quest’ultimo ha la reazione di scappare via. Insomma, una lucertola in casa non è assolutamente pericolosa, anzi potrebbe darci una mano a liberarci di fastidiosi insetti. Inoltre, pare anche che porti fortuna.

Dove vive una lucertola?

Potremmo trovare molto spesso la presenza di una lucertola sopra le rocce o sopra i muri (anche di un’abitazione) esposte al sole. I loro acerrimi nemici sono i gatti e i cani, le lucertole tendono a non avvicinarsi a loro. La lucertola muraiola, in particolare, predilige gli ambienti aridi. Si crogiola al sole per aumentare la temperatura corporea e la si vede molto frequentemente nei pressi di pietraie e frutteti, ma è molto presente anche in città.

Di che cosa si nutre?

Le lucertole sono animali onnivori, ma si nutrono soprattutto di insetti come le mosche, vermi, lombrichi, grilli e formiche. Inoltre altre lucertole amano molto anche la frutta matura come la mela, le fragole e le more. Le lucertole piccole si nutrono principalmente di larve mentre le adulte si nutrono dell’ insetto vero e proprio. Tuttavia ogni specie di lucertola presenta un’alimentazione diversa; infatti le lucertole verdi anolidi si nutrono principalmente di insetti di piccole dimensioni e devono essere cibate ogni due o tre giorni.

Come prendersi cura di una lucertola in casa

Essendo un formidabile predatore di insetti, prendersi cura di una lucertola in casa potrebbe avere i suoi vantaggi. Come per altri rettili, infatti, la lingua di questo animale è fatta apposta per catturare animaletti che troviamo all’interno dea nostra abitazione, il che la rende un naturale alleato domestico per la lotta biologica. Questa è anche la ragione per cui la lucertola è importante per mantenere l’equilibrio biologico esistente in natura. La lucertola non è sicuramente avvezza a carezze e smancerie e potendo scegliere preferisce di gran lunga starsene per conto suo.