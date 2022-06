Passeggiate per il tuo cane in estate: cosa NON fare o lo farai soffrire

I cani, come ben sappiamo, hanno bisogno di uscire per fare i loro bisogni quotidiani. Con l’arrivo dell’estate e a sua volta del caldo, bisogna prestare particolari attenzioni per evitare di farlo soffrire. In questa breve guida, vedremo quando è consigliato passeggiare il nostro animale senza fargli patire troppo il caldo.

Come e quando passeggiare

È risaputo che i cani non sudano come noi, ma rilasciano il calore in eccesso solo attraverso i cuscinetti delle loro zampette. Per questo motivo il nostro cane, può soffrire facilmente l’aumento delle temperature. Quando fa molto caldo, l’ora della passeggiata è molto importante; per evitare che il nostro cane possa prendere un colpo di calore o possa scottarsi le zampe, è necessario uscire nelle ore fresche, che possono essere al mattino presto, o la sera tardi come ad esempio al tramonto. Inoltre anche una giornata nuvolosa potrebbe essere pericolosa per il nostro amico peloso, bisogna fare attenzione all’umidità. Se quest’ultima è troppo alta sarebbe opportuno evitare di portare a spasso il cane.

Avere sempre l’acqua dietro

L’idratazione è un fattore molto importante per il nostro amico a quattro zampe, soprattutto quando fa molto caldo. Per questo motivo è necessario portare con sé sempre una bottiglia d’acqua, in modo da idratare il cane durante la passeggiata anche se state passeggiando all’ombra. Inoltre sarebbe molto utile passeggiare il cane in luoghi dove vi sono molte correnti d’acqua o fontane, in modo tale che il nostro amico a quattro zampe possa rinfrescarsi a suo piacimento.

Niente camminata sull’asfalto

A 25 gradi la distruzione della pelle può avvenire in soli 60 secondi. Controlla sempre l’asfalto prima di consentire al tuo cane di calpestarlo. I cani sudano soltanto dal naso e dai polpastrelli. Quelle che poggiano a terra sono di conseguenza parti del corpo assai importanti, non solo per camminare, ma per il funzionamento dell’intero organismo.

Con il caldo estivo l’asfalto scotta le zampe e già a 30 gradi i danni potrebbero essere irreparabili. La regola è di aspettare che raffreschi, tenendo conto che l’asfalto trattiene però a lungo il calore dopo il tramonto. Meglio è scegliere giardini, spazi e percorsi non asfaltati. Se non è possibile evitare un tratto di marciapiede asfaltato, proteggiamo i cuscinetti delle zampe del cane.

Attenzione alla tosatura

I cani che sono spesso tosati, o lo sono qualche volta durante l’anno, dovrebbero esserlo anche in estate. Ciò può sembrare del tutto ovvio. Ma attenzione: non vanno tosati i cani con doppio strato, come ad esempio pastori tedeschi, husky, collie, e molti altri, meticci compresi. La loro pelliccia fornisce infatti protezione anche dal calore. Rasarli può effettivamente provocare un colpo di calore. Per sapere se il proprio cane può o non può essere soggetto alla tosatura in piena estate, specie se meticci, il proprietario può sempre rivolgersi al veterinario o a un esperto.