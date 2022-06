POS, è allerta in tutta Italia: cosa sta succedendo? “Pazzesco”

Il POS è un terminale che permette di pagare in modo elettronico attraverso le carte di debito, le carte di credito, le carte prepagate o anche solo con il cellulare. Lo stato per agevolare questi pagamenti ha messo anche alcuni bonus e si può ottenere anche il credito d’imposta.



Bisogna anche ricordare che tra poco, cioè il 30 giugno, ci sarà l’obbligo per tutti di avere questo dispositivo. Questo era già stato fatto nel 2016, ma non è andato molto bene. C’è da dire però, che negli anni le persone sono cambiate e molti hanno abbandonato il contante per usufruire solo del pagamento elettronico, attraverso le carte di credito.

POS, è allerta in tutta Italia: cosa sta succedendo? “Attenzione”

Sono stati fatti molti dispositivi del genere, ognuno per qualsiasi necessità. Il più utilizzato è quello contactless. È un POS senza filo che permette di fare i pagamenti senza inserire la carta ma solo appoggiandola sopra.

Dato che non c’è bisogno di inserirla, alcuni malintenzionati, con questo POS, truffano le persone. Basta solo avvicinarlo per avviare la transazione senza che nessuno se ne accorga. In Italia, è allerta proprio per questo. Sono molte le persone che vengono truffare in questo modo, soprattutto in posti molto affollati, come discoteche o pullman.

Questa truffa può avvenire anche tramite cellulare, con apposite applicazioni, quindi non c’è bisogno per forza del POS. La procedura però è la stessa, basta avvicinare il telefono, vicino alla tasta del malcapitato e il gioco è fatto, la transazione avverrà automaticamente. L’importo ovviamente non deve essere troppo grande, sennò servirà il pin.

Per cercare di non farsi truffare si possono comprare dei portafogli appositi che hanno il blocco RFID in grado di bloccare qualsiasi transazione.

In alternativa, se non si vuole comprare nessun nuovo portafoglio, perché magari si è affezionati al vecchio, si possono mettere dei fogli di alluminio all’intero e di sarà lo stesso effetto.