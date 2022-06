Fare la raccolta differenziata non è sempre semplice per chi non è abituato e non si sa neanche nello specifico dove mettere le cose. Un’altro importante dilemma è dove posizionare queste buste per non far puzzare tutta la casa. Vediamo quindi cosa fare per avere la casa senza cattivi odori e dove posizionare la raccolta differenziata.

Rifiuti e differenziata: ecco dove mettere i bidoni per evitare cattivi odori

Per prima cosa, bisogna creare un’area apposita. Magari un angolo un po’ lontano da tutto, così da posizionare tutto l’occorrente li, senza fastidi. Magari nel garage, in una dispensa, in uno sgabuzzino o anche in terrazzo, così da evitare gli ingombri e i cattivi odori. È meglio utilizzare bidoni di diverso colore, così da non confondersi e non mischiare la spazzatura. È pratico anche per chi ha bambini, così da insegnare già come farla.

Per non far puzzare i bidoni, devono essere puliti molto spesso, almeno una volta a settimana, così da non farli puzzare. Si può utilizzare acqua e aceto o acqua e bicarbonato, così da eliminare il cattivo odore.

Si può anche comprare una compostiera, così da trasformare l’umido in humus ed utilizzarlo poi per le piante.

Per finire, se si è indecisi su dove si deve buttare un determinato prodotto, non bisogna disperarsi, basterà andare su internet. È pur vero però, che la raccolta differenziata cambia di paese a paese, ma per sommi capi è sempre uguale.

Non vi resta quindi, che attuare questi piccoli consigli, per riciclare e aiutare l’ambiente, ma allo stesso tempo per avere una casa pulita, senza odori cattivi e sempre in ordine. La cosa più importante è abituarsi a queste cose, ovviamente è sempre più comodo buttare tutto insieme o magari avere la busta della spazzatura in cucina, così da non fare molti passi, scale o quant’altro. Però, non è molto igienico tenerle in cucina, non solo per un fattore estetico, ma anche per i germi e i batteri che possono contenere quelle buste. È pur sempre spazzatura, anche se è la vostra, può portare a infezioni o malattie.

Inoltre, la spazzatura, attrae molti insetti tra cui mosche, zanzare e formiche, quindi è meglio evitare averla vicino la cucina.